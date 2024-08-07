Любила принти та бікіні: пляжні образи принцеси Діани у купальниках

Навіть пляжні луки принцеса підбирала незвичайні – вона любила яскраві образи для відпочинку.
Принцеса Діана завжди була в центрі уваги, адже людей цікавили не лише подробиці її життя в королівській родині, а й вбрання, яке вона носила. Образи жінки активно обговорювалися, а її стиль – елегантний та часом зухвалий – став культовим для 80-90-х років.
Проте не лише сукні потрапляли у кадр, а й пляжні образи королівської особи. Діану часто переслідували папараці під час відпочинку у різних країнах, куди вона переважно їздила під час літніх канікул із синами Вільямом та Гаррі.
Пляжні образи принцеси були зовсім різними, адже носила вона суцільні купальники з хижим принтом (один із них наробив багато галасу і навіть з'явився в серіалі "Корона" ), кольорове бікіні, купальники-бандо і навіть спортивніші закриття моделі.
Купальники вона доповнювала також яскравими парео, які носила зав'язавши на стегнах, сонцезахисними окулярами, іноді футболками та сережками.
Також одним із останніх фото принцеси був знімок у купальнику — на ньому вона зазнімкована на трампліні яхти свого бойфренда Мохаммеда Аль-Файєда Jonikal. Кадр зробив невідомий фотограф за тиждень до трагічної смерті Діани. На принцесі був бірюзовий купальник з відкритою спиною.
Читайте також:
- Конфузи на весіллі принцеси Діани та принца Чарльза
- Заміський будинок Бродлендс: який вигляд має маєток, де провели шлюбну ніч Діана та Чарльз
- Найвідоміша сукня у світі: історія розкішного весільного вбрання принцеси Діани