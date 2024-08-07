Любила принти та бікіні: пляжні образи принцеси Діани у купальниках

Принцеса Діана завжди була в центрі уваги, адже людей цікавили не лише подробиці її життя в королівській родині, а й вбрання, яке вона носила. Образи жінки активно обговорювалися, а її стиль – елегантний та часом зухвалий – став культовим для 80-90-х років.

Проте не лише сукні потрапляли у кадр, а й пляжні образи королівської особи. Діану часто переслідували папараці під час відпочинку у різних країнах, куди вона переважно їздила під час літніх канікул із синами Вільямом та Гаррі.

Пляжні образи принцеси були зовсім різними, адже носила вона суцільні купальники з хижим принтом (один із них наробив багато галасу і навіть з'явився в серіалі "Корона" ), кольорове бікіні, купальники-бандо і навіть спортивніші закриття моделі.

Фото: Getty Images

Принцеси в купальниках / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Купальники вона доповнювала також яскравими парео, які носила зав'язавши на стегнах, сонцезахисними окулярами, іноді футболками та сережками.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також одним із останніх фото принцеси був знімок у купальнику — на ньому вона зазнімкована на трампліні яхти свого бойфренда Мохаммеда Аль-Файєда Jonikal. Кадр зробив невідомий фотограф за тиждень до трагічної смерті Діани. На принцесі був бірюзовий купальник з відкритою спиною.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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