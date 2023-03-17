Любить декор, вирізи на спині та шлейфи: у яких сукнях Кейт Бланшетт з'явилася на "Оскарі"

Погляньмо на розкішні виходи акторки на червону доріжку кінопремії.
Кейт Бланшетт — визнана однією з найкращих та різнобічних акторок свого покоління. Вона отримала безліч нагород за майстерність, серед яких було і два "Оскари". Цього року Бланшетт знову була номінована на категорії "Найкраща жіноча роль".
На церемонії за багато років вона з'являлася дуже часто і, відповідно, в приголомшливих вбраннях від відомих брендів, на які ми пропонуємо подивитися вам більш детально.
1999 рік став для австралійки особливим, адже вона вперше з'явилася на "Оскарі", і вперше була серед номінанток за свою роль у фільмі "Єлизавета", але на жаль вона тоді не перемогла. Для червоної доріжки зірка обрала приголомшливу сукню, створену Джоном Гальяно (John Galliano). Вона була складного сіро-фіолетового відтінку, трохи прозорою, і наче вив'язаною гачком. Також сукня мала невеликий шлейф, а доповнила акторка вбрання невеликим клатчем у тон і червоною помадою.
Однак головною особливістю вбрання став декор на спині та декольте. Спереду вбрання прикрашали невеликі квіти, які плавно переходили на спину, яка була виконана із сітки у колір шкіри Кейт. Ззаду вбрання було розшите квітами і маленькими птахами колібрі.
Наступного разу вона з'явилася на "Оскарі" 2000 року, але вже в приголомшливому вбранні від Jean Paul Gaultier. Вбрання було повністю чорним, приталеним, мало довгий шлейф, але на спині і стегнах у сукні були вирізи.
Особливістю вбрання став декор та аксесуари. На спині сукню прикрашав золотий "хребет" із бісеру та золотих ланцюжків, з яким ідеально поєднувалися золоті прикраси у старовинному індійському стилі від ювелірної дизайнерки Синтії Бах: браслети кількох видів, сережки та прикраси для волосся.
2005 року Кейт вперше отримала "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм "Авіатор". Цей фільм приніс акторці неймовірну популярність, а ось у день церемонії вона з'явилася на червоній доріжці у жовтій сукні від бренду Valentino.
Вбрання із щільної тканини мало асиметричне декольте на одне плече, під грудьми його прикрашали складки, а спідниця складалася з двох частин — приталеної прямої і довгого шлейфу. Талію вбрання прикрашав широкий бордовий пояс із бантом, тому вона доповнила образ коричневим клатчем. На плечі в акторки була розкішна брошка у вигляді квітки.
2007 року вона знову з'явилася на церемонії, але вже у сукні від Armani Privé. Це було довге сріблясте вбрання-кольчуга, повністю усипане стразами. Зверху сукню доповнювала чорна сітчаста напівпрозора тканина, прикрашена аплікацією на подолі.
Вбрання було на одне плече, бретельку прикрашала вишивка камінням та бісером. Завершували образ ювелірні прикраси та елегантна зачіска.
2008 року Кейт була вагітна, але все одно з'явилася на червоній доріжці "Оскара", адже знову була серед номінанток за роль у фільмі "Єлизавета: Золотий вік". Тоді вона обрала синю шовкову сукню від Dries Van Noten, розшиту на подолі бісером у вигляді квітів. Також оригінально було розшито і декольте, адже вишивка нагадувала кольє.
Образ вона доповнила клатчем, сережками із зеленим камінням та кількома браслетами.
Для появи на червоній доріжці 2011 року акторка віддала перевагу дуже незвичайній сукні від бренду Givenchy. Вбрання було у ніжно-лавандовому кольорі, мало плісировану спідницю, а також було розшите великими бусинами.
У цьому одязі Кейт знову була відкрита спина. Широкі бретельки навхрест були розшиті жовтими бусинами.
Ймовірно, 2014 року акторка була впевнена, що отримає "Оскар", оскільки знову одягла сукню в колір золотої статуетки. На Кейт того разу була нюдова сукня від Armani Privé. Приголомшлива сукня А-силуету практично зливалася зі шкірою акторки. Вона мала невеликі рукави і була повністю розшита великими лелітками та бісером.
Вбрання вона доповнила довгими сережками у вигляді квітів, браслетом та елегантною зачіскою. Того року вона вперше отримала нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль" за свою роботу у фільмі "Жасмин".
2015-го за традицією церемонії, Кейт, як переможниця минулого року, мала вручати "Оскар" новому лауреату. Тоді вона знову зробила ставку на чорний колір і обрала вбрання від Джона Гальяно, який той створив уже як креативний директор бренду Maison Martin Margiela.
На Кейт була довга оксамитова сукня без рукавів і з відкритою спиною.
Вбрання вона доповнила бірюзовим кольє.
2016 року зірка знову обрала Armani Privé, але цього разу вже бірюзову сукню з глибоким V-подібним декольте. Довге вбрання було виконане з щільної атласної тканини, мало розкішний шлейф і повністю було розшите пір'ям у вигляді квітів.
З прикрас акторка віддала перевагу діамантовому браслету та довгим сережкам. До речі, того року вона також була серед номінанток на "Найкращу жіночу роль" за фільм "Керол", але не перемогла.
2023 року Кейт номінували за роль у фільмі "Тар", тому вона вирішила вибрати для заходу просто королівське вбрання від Louis Vuitton. Це була двоколірна сукня з чорною спідницею та блакитним верхом. Приталена спідниця мала довгий шлейф, а ось верхня частина зроблена з важкої оксамитової тканини. Сукню прикрашали гострі плечі, рукави та драпування. Колір та текстура оксамиту створювали ефект шовку і гарно переливались.
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