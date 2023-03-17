Любить декор, вирізи на спині та шлейфи: у яких сукнях Кейт Бланшетт з'явилася на "Оскарі"

Кейт Бланшетт — визнана однією з найкращих та різнобічних акторок свого покоління. Вона отримала безліч нагород за майстерність, серед яких було і два "Оскари". Цього року Бланшетт знову була номінована на категорії "Найкраща жіноча роль".

На церемонії за багато років вона з'являлася дуже часто і, відповідно, в приголомшливих вбраннях від відомих брендів, на які ми пропонуємо подивитися вам більш детально.

1999 рік став для австралійки особливим, адже вона вперше з'явилася на "Оскарі", і вперше була серед номінанток за свою роль у фільмі "Єлизавета", але на жаль вона тоді не перемогла. Для червоної доріжки зірка обрала приголомшливу сукню, створену Джоном Гальяно (John Galliano). Вона була складного сіро-фіолетового відтінку, трохи прозорою, і наче вив'язаною гачком. Також сукня мала невеликий шлейф, а доповнила акторка вбрання невеликим клатчем у тон і червоною помадою.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Однак головною особливістю вбрання став декор на спині та декольте. Спереду вбрання прикрашали невеликі квіти, які плавно переходили на спину, яка була виконана із сітки у колір шкіри Кейт. Ззаду вбрання було розшите квітами і маленькими птахами колібрі.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Наступного разу вона з'явилася на "Оскарі" 2000 року, але вже в приголомшливому вбранні від Jean Paul Gaultier. Вбрання було повністю чорним, приталеним, мало довгий шлейф, але на спині і стегнах у сукні були вирізи.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Особливістю вбрання став декор та аксесуари. На спині сукню прикрашав золотий "хребет" із бісеру та золотих ланцюжків, з яким ідеально поєднувалися золоті прикраси у старовинному індійському стилі від ювелірної дизайнерки Синтії Бах: браслети кількох видів, сережки та прикраси для волосся.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

2005 року Кейт вперше отримала "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм "Авіатор". Цей фільм приніс акторці неймовірну популярність, а ось у день церемонії вона з'явилася на червоній доріжці у жовтій сукні від бренду Valentino.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Вбрання із щільної тканини мало асиметричне декольте на одне плече, під грудьми його прикрашали складки, а спідниця складалася з двох частин — приталеної прямої і довгого шлейфу. Талію вбрання прикрашав широкий бордовий пояс із бантом, тому вона доповнила образ коричневим клатчем. На плечі в акторки була розкішна брошка у вигляді квітки.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

2007 року вона знову з'явилася на церемонії, але вже у сукні від Armani Privé. Це було довге сріблясте вбрання-кольчуга, повністю усипане стразами. Зверху сукню доповнювала чорна сітчаста напівпрозора тканина, прикрашена аплікацією на подолі.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Вбрання було на одне плече, бретельку прикрашала вишивка камінням та бісером. Завершували образ ювелірні прикраси та елегантна зачіска.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

2008 року Кейт була вагітна, але все одно з'явилася на червоній доріжці "Оскара", адже знову була серед номінанток за роль у фільмі "Єлизавета: Золотий вік". Тоді вона обрала синю шовкову сукню від Dries Van Noten, розшиту на подолі бісером у вигляді квітів. Також оригінально було розшито і декольте, адже вишивка нагадувала кольє.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила клатчем, сережками із зеленим камінням та кількома браслетами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для появи на червоній доріжці 2011 року акторка віддала перевагу дуже незвичайній сукні від бренду Givenchy. Вбрання було у ніжно-лавандовому кольорі, мало плісировану спідницю, а також було розшите великими бусинами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

У цьому одязі Кейт знову була відкрита спина. Широкі бретельки навхрест були розшиті жовтими бусинами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Ймовірно, 2014 року акторка була впевнена, що отримає "Оскар", оскільки знову одягла сукню в колір золотої статуетки. На Кейт того разу була нюдова сукня від Armani Privé. Приголомшлива сукня А-силуету практично зливалася зі шкірою акторки. Вона мала невеликі рукави і була повністю розшита великими лелітками та бісером.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила довгими сережками у вигляді квітів, браслетом та елегантною зачіскою. Того року вона вперше отримала нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль" за свою роботу у фільмі "Жасмин".

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

2015-го за традицією церемонії, Кейт, як переможниця минулого року, мала вручати "Оскар" новому лауреату. Тоді вона знову зробила ставку на чорний колір і обрала вбрання від Джона Гальяно, який той створив уже як креативний директор бренду Maison Martin Margiela.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На Кейт була довга оксамитова сукня без рукавів і з відкритою спиною.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила бірюзовим кольє.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

2016 року зірка знову обрала Armani Privé, але цього разу вже бірюзову сукню з глибоким V-подібним декольте. Довге вбрання було виконане з щільної атласної тканини, мало розкішний шлейф і повністю було розшите пір'ям у вигляді квітів.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

З прикрас акторка віддала перевагу діамантовому браслету та довгим сережкам. До речі, того року вона також була серед номінанток на "Найкращу жіночу роль" за фільм "Керол", але не перемогла.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

2023 року Кейт номінували за роль у фільмі "Тар", тому вона вирішила вибрати для заходу просто королівське вбрання від Louis Vuitton. Це була двоколірна сукня з чорною спідницею та блакитним верхом. Приталена спідниця мала довгий шлейф, а ось верхня частина зроблена з важкої оксамитової тканини. Сукню прикрашали гострі плечі, рукави та драпування. Колір та текстура оксамиту створювали ефект шовку і гарно переливались.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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