Любить дорогі аксесуари: Кетрін Зета-Джонс та чотири її брендові сумки

Акторка Кетрін Зета-Джонс — власниця гарного смаку і завжди на червоних доріжках привертає увагу своїми красивими вбраннями та коштовностями. Однак часто залишаються менш помітними сумки зірки, а вона просто обожнює цей аксесуар і має величезну колекцію різних брендів люкс-класу.

Акторка має 4 улюблених бренди, які займають центральне місце в її гардеробі: Fendi, Gucci, Hermès, Chanel. Аксесуари від цих Модних домів вона носить як у звичайному житті, так і з'являється на червоних доріжках.

Fendi

Гламурною та невеликою сумкою від цього бренду в моделі Baguette Кетрін доповнювала свої вечірні луки. Саме це фото було зроблено перед прем'єрою фільму "Подвійний прорахунок" 1999 року.

Сумка Baguette була розроблена 1997 року Сільвією Вентуріні Фенді та стала символом дев'яностих, адже її позиціонували як обов'язковий аксесуар яскравої та розкішної жінки. Неодноразово цей аксесуар з'являвся у серіалі "Секс і місто".

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Gucci

Це модель Jackie, яка була названа на честь першої леді США Жаклін Кеннеді. Модель Кетрін виконана у золоті. Свій образ аксесуаром від Gucci вона доповнила для концерту у Лас-Вегасі 2003 року.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Hermès

Модель Birkin – одна з найвідоміших та найдорожчих сумок у світі. Кетрін любить ці сумки у неї їх величезна колекція різних кольорів. Особливо часто вона доповнює свої образи ними у поїздках, оскільки це міцна, зручна та містка сумка. Це фото було зроблено у Лос-Анджелесі 2015 року.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Chanel

Класичні сумки Chanel з ремінцем-ланцюжком теж один із важливих аксесуарів у колекції акторки. Це фото було зроблено, коли Кетрін виходила з театру 2010 року.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

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