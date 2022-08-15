М'ясна сукня Леді Гагі: історія найкривавішого та найскандальнішого вбрання епатажної співачки

Це вбрання зірки багато критикували, але саме воно прославило Гагу на весь світ.

Зараз Леді Гага з'являється на червоних доріжках у розкішних сукнях від відомих дизайнерів, а під приціли папараці часто потрапляє в елегантних жіночних образах. Однак на початку своєї кар'єри вона була прихильницею оригінальніших луків, які її і прославили. Співачка виходила на публіку винятково на височезних платформах, з незвичайними зачісками, макіяжами та вбраннях, які швидше нагадували артоб'єкти, ніж сукні. Саме ці виходи у світ і зробили зі співачки зірку епатажу.

Так 2010 року Гага розпочинає співпрацю зі стилістами-експериментаторами, серед яких були дизайнери Франк Фернандес та Нікола Формікетті. Саме вони стали авторами і розробили найскандальніше і незабутнє вбрання зірки - сукню з м'яса.

У своєму "кривавому" образі Леді Гага з'явилася на 27-й церемонії музичної нагороди MTV Video Music Awards 2010 року. Вбрання складалося з сукні, черевиків, клатчу та капелюха, створених з 22 кілограмів справжньої яловичини. Сукня була асиметричною, з коміром-хомутом і завдяки цій моделі, вона добре трималася і не розпадалася. Але її тіла м'ясо практично не торкалося, а було ретельно прикріплене до тканини та вже готових черевиків.

Леді Гага у сукні з м'яса / Фото: Associated Press

Зрозуміло, що приміряти вбрання співачка не могла і зберігати його довго теж, тому сукня з м'яса створювалася для Гаги безпосередньо перед церемонією. Шматки підготовленого м'яса та заготовки, до яких вони кріпилися, принесли до гримерки і там уже кріпились та зшивались. Загальна підготовка виробу зайняла близько тижня, а м'ясо було куплено у знайомого м'ясника Фернандеса, у якого він та його сім'я купує цей продукт упродовж багатьох років.

Леді Гага у сукні з м'яса / Фото: Associated Press

За словами Фернандеса, Леді Гага почувалася в незвичайному вбранні цілком комфортно, і сукня не мала неприємного запаху.

Леді Гага у сукні з м'яса / Фото: Associated Press

В одному з інтерв'ю історію появи цієї ідеї пояснила австралійська візажистка Вел Гарланд, яка працювала з Гагою. За словами жінки, якось вона розповіла зірці про свою мрію створити вбрання з м'яса і про те, як у юності сама з цим експериментувала.

"Я робила собі волосся з сосисок, а зі стейків робила бюстгальтер. Я розуміла, що для людей навколо це мало дикуватий вигляд. Якось я зібралася на вечірку, і щоб довершити образ, одягла легінси з матеріалу, дуже схожого на бекон. Я була королевою вечора. Коли я почала танцювати у своїй "м'ясній сукні", всі були просто в шоковані", - розповідала вона.

Леді Гага у сукні з м'яса / Фото: Associated Press

Також Гарланд додала, що саме ця розповідь надихнула співачку та її дизайнерів на м'ясну сукню.

"Для мене це була маленька перемога. Я хотіла, щоб люди побачили саме мою ідею, адже окрім Австралії я ніде не показувала це вбрання. Так Гага здійснила мою мрію дизайнерки".

Леді Гага у сукні з м'яса / Фото: Associated Press

Сама ж Леді Гага прокоментувала вибір образу для музичної церемонії досить стримано і заявила, що це сукня-протест, у якій кожен бачить те, що хоче бачити. Але ідея, яку вона спробувала вклала у неї, була проти політики американського уряду щодо служби в армії представників ЛГБТК+ спільноти.

"Ви можете по-різному інтерпретувати цю сукню, але вона насамперед про боротьбу за наші права. Ми повинні відстоювати те, у що віримо. У нас у всіх стільки ж прав, скільки м'яса на наших кістках. І я не шматок м'яса", - сказала вона на шоу Еллен Дедженерес.

Співачка мала на увазі закон "Не питай, не кажи", прийнятий Біллом Клінтоном ще 1994 року. Відповідно до цього закону відкритим геям, лесбійкам чи бісексуалам заборонялося служити в армії США. 2011 року Барак Обама підписав указ про скасування цього закону. Попри добрий меседж, сукня з м'яса викликала у суспільстві скандал. Багато хто не зрозумів співачку, а також її розкритикували зоозахисники, зокрема організація PETA. Також Гагу звинуватили у плагіаті, оскільки ідея м'ясної сукні насправді не була новою - її порівнювали з Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic, сукнею, виготовленою канадською скульпторкою Яною Стербак 1987 року.

Сукня з м'яса Яни Стербак: Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic / Фото: Getty Images

Та попри критику, саме це вбрання зробило з Гаги найепатажнішу зірку і прославило на весь світ.

Після церемонії MTV Video Music Awards її "сире" вбрання було передано таксидермістам, щоб вони його зберегли для подальшої демонстрації в музеях. В результаті, сукню зв'ялили і обробили безліччю хімії, щоб вона не розкладалась і не пахла.

Сукня Леді Гагі на виставці / Фото: Associated Press

Якийсь час вона виставлялася в Залі слави рок-н-ролу в Клівленді, а зараз виставлена в Лас-Вегасі в музеї Haus of Gaga у казино Park MGM.

Сукня Леді Гагі на виставці / Фото: Associated Press

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