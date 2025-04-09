Мадонна одягла легендарний жакет із фільму "Відчайдушно шукаю Сьюзен" на честь його 40-річчя

Мадонна / © Instagram Мадонни

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66-річна Мадонна поділилася в Instagram серією фотографій, серед яких можна було побачити знімки, на яких вона позує в укороченому оверсайз жакеті, що нагадує смокінг. Він був пошитий з жакардової тканини, мав прикрашені візерунком манжети і лацкани, а також один чорний ґудзик.

Мадонна на фото в Instagram / © Instagram Мадонни

На спині цього жакета була вишита величезна піраміда, всевидюче око прикрашене бісером, а також напис Novus ordo seclorum, який дослівно перекладається «новий порядок століть». Це зображення взято з однодоларової банкноти.

Мадонна на фото в Instagram / © Instagram Мадонни

Фільм 1985 став першою великою екранною роллю Мадонни, а жакет, який вона в ньому носила, був важливою частиною сюжетної лінії.

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Це жакет 1950-х років, створений художником з костюмів Санто Локуасто.

Мадонна у фільмі «Відчайдушно шукаю Сьюзен» / © Getty Images

Мадонна у фільмі «Відчайдушно шукаю Сьюзен» / © Getty Images

Також цей жакардовий жакет з’являвся в музичному кліпі Мадонни Into the Groove.

2016 року на аукціоні Julien’s Auctions жакет було продано за 87 500 доларів як частину колекції «Музичні ікони». Чи купила вбрання тоді Мадонна, чи це репліка її кіношного образу, вона не уточнила.

Жакет Мадонни на аукціоні в 2016 році / © Getty Images

Жакет Мадонни на аукціоні в 2016 році / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images Мадонна / © Getty Images Мадонна / © Getty Images Мадонна / © Getty Images Мадонна / © Getty Images Мадонна та Девід Банда / © Getty Images © Getty Images © Getty Images