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- Зірки і мода
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Мадонна одягла легендарний жакет із фільму "Відчайдушно шукаю Сьюзен" на честь його 40-річчя
Королева попмузики відсвяткувала 40-річчя свого фільму «Відчайдушно шукаю Сьюзен», продемонструвавши, що культовий жакет із цієї картини ще у її гардеробі.
66-річна Мадонна поділилася в Instagram серією фотографій, серед яких можна було побачити знімки, на яких вона позує в укороченому оверсайз жакеті, що нагадує смокінг. Він був пошитий з жакардової тканини, мав прикрашені візерунком манжети і лацкани, а також один чорний ґудзик.
На спині цього жакета була вишита величезна піраміда, всевидюче око прикрашене бісером, а також напис Novus ordo seclorum, який дослівно перекладається «новий порядок століть». Це зображення взято з однодоларової банкноти.
Фільм 1985 став першою великою екранною роллю Мадонни, а жакет, який вона в ньому носила, був важливою частиною сюжетної лінії.
Це жакет 1950-х років, створений художником з костюмів Санто Локуасто.
Також цей жакардовий жакет з’являвся в музичному кліпі Мадонни Into the Groove.
2016 року на аукціоні Julien’s Auctions жакет було продано за 87 500 доларів як частину колекції «Музичні ікони». Чи купила вбрання тоді Мадонна, чи це репліка її кіношного образу, вона не уточнила.