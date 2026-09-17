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- Зірки і мода
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Маленька чорна сукня: який насправді вигляд мав легендарний дизайн Коко Шанель
Цього року виповнюється 100 років від дня, коли дизайнерка популяризувала чорний колір і зробила його невід’ємним атрибутом вечірнього одягу.
Ні для кого не секрет, що десятиліттями французькій дизайнерці Коко Шанель приписують створення речі, яка створила революцію в жіночій моді — маленьку чорну сукню. Саме дизайн цієї речі був представлений в американському Vogue у жовтні 1926 року. Видання тоді назвало просту коротку чорну сукню Коко Шанель «моделлю, яку носитиме весь світ» і це, власне, і сталося.
У видання чорна сукня-футляр була зображена на ескізі тушшю та описана як Ford від Chanel — це відсилання до автомобіля Ford Model T, відомого своєю доступністю та потенціалом стати класикою.
Як пише 29Secrets, текст поруч з ескізом свідчив: «Хіба хтось вагався б купувати автомобіль лише тому, що його неможливо відрізнити від іншого автомобіля тієї самої марки? Навпаки, ця схожість була гарантією якості. Ось Ford із підписом „Chanel“».
До появи цієї сукні Chanel, чорний колір переважно асоціювався з жалобою і не був поширеним вибором для повсякденного чи вечірнього одягу. Дизайн Шанель же створив для жінок універсальний і позачасовий елемент гардероба. Оригінал тієї самої сукні сьогодні постійно експонується в Музеї декоративного мистецтва (Kunstgewerbemuseum) у Берліні, Німеччина.
2023 року сукню представили на виставці Beyond the Little Black Dress у Національному музеї Шотландії.
«Запозичивши функціональність і комфорт із чоловічого одягу, а практичність і зносостійкість — з уніформи робітничого класу, вона поєднала елементи високої моди зі скромним походженням, продемонструвавши характерну для Шанель „розкіш бідності“. На перший погляд, сукня Шанель була своєрідними обладунками сучасної жінки, яка прагнула звільнитися від патріархального контролю. Водночас андрогінний дизайн відповідав тогочасним стандартам краси, заснованим на образі молодої та стрункої фігури, а сама сукня була доступною лише заможним жінкам. Попри це, вона втілювала дух модернізації післявоєнних 1920-х років і закріпила міфічну репутацію Шанель як винахідниці модної маленької чорної сукні (LBD)», — говорилось на табличці, що супроводжувала виставку.
Виготовлена сукня була з шовкового крепу, мала вільний фасон, що був модним у 1920-х роках, довгі рукави та геометричні вставки.