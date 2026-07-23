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- Зірки і мода
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Маловідома дизайнерка, що одягала аристократок і принцес: хто створив весільну сукню Сари Фергюсон
Її ім’я мало хто знає, однак дизайнерка є авторкою однієї з найвідоміших суконь у світі.
23 липня 1986 року у Вестмінстерському абатстві відбулося весілля принца Ендрю та Сари Фергюсон. Наречена йшла до вівтаря у ексклюзивній сукні створеній дизайнеркою Ліндкою Чірах.
Вбрання було створене за модою того часу, але також включало багато вишивки бісером, що мала багато символізму, зокрема: серця, що були натяком на романтику, якорі та хвилі, що символізували вітрильне минуле принца Ендрю, а також джмелів та будяки, взяті з сімейної геральдики Сари.
На момент роботи над сукнею бренд Ліндки існував вже близько 7 років, адже заснувала вона його 1979-го. Її першим великим замовленням була весільна сукня для бахрейнської принцеси, що дозволило їй створити клієнтську базу на Близькому Сході. Однак саме весільна сукня для Сари потрапила в центр світової уваги і вплинула на кар’єру дизайнерки.