Мей Маск у вбранні від Крістіна Бобкова / Instagram Мей Маск

Мама Ілона Маска вийшла на прогулянку в одязі від української дизайнерки Христини Бобкової

Мама Ілона Маска вийшла на прогулянку в одязі від української дизайнерки Христини Бобкової

Як і її знаменитий син Мей Маск активно підтримує Україну з перших днів війни із Росією.

У своїх соціальних мережах колишня модель та громадський діяч розмістила фотографію, на якій вона позує в елегантному вбранні від української дизайнерки Христини Бобкової.

Протягом перетину з грішними новинами, I took a long walk, wearing Ukrainian designer @bobkova_official #StopTheWar #SupportUkraine Опубліковано Maye Musk Субота, 19 березня 2022р.

Мей написала, що вона вийшла на прогулянку, щоб у такий спосіб відпочити від жахливих новин.

Раніше модель неодноразово висловлювалася на підтримку України та популяризувала українських дизайнерів.

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