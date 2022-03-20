Мама Ілона Маска вийшла на прогулянку в одязі від української дизайнерки Христини Бобкової

Як і її знаменитий син Мей Маск активно підтримує Україну з перших днів війни із Росією.
У своїх соціальних мережах колишня модель та громадський діяч розмістила фотографію, на якій вона позує в елегантному вбранні від української дизайнерки Христини Бобкової.
Протягом перетину з грішними новинами, I took a long walk, wearing Ukrainian designer @bobkova_official #StopTheWar #SupportUkraineОпубліковано Maye Musk Субота, 19 березня 2022р.
Мей написала, що вона вийшла на прогулянку, щоб у такий спосіб відпочити від жахливих новин.
Раніше модель неодноразово висловлювалася на підтримку України та популяризувала українських дизайнерів.
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