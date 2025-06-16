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Мамині червоні сукні: три дочки відомих акторок, які носили їхнє вбрання
Коли доньки стають старшими, то часто заглядають у шафу мами. Однак, якщо мама — зірка кіно, в її гардеробі можна знайти справжні скарби.
Позичають вбрання мами не лише звичайні дівчатка, а й доньки суперзірок, особливо для важливих заходів. Пропонуємо згадати три випадки, коли червоні сукні своїх мам одягали троє дівчат. Цікаво також і те, що три вбрання мають схожий фасон.
Дочка Сальми Гаєк
Дочка акторки Сальми Гаєк та мільярдера Франсуа-Анрі Піно — Валентина Палома — прийшла на церемонію вручення премії «Оскар» зі своєю мамою і привернула увагу публіки яскравою червоною сукнею, адже це було вбрання її матері.
У сукні дуже простий дизайн, і вона ідеально відображає моду вечірніх вбрань 1990-х. У неї не було бретельок, спідниця була пишною, і з-під неї трохи визирав червоний фатин. Автором цього вбрання є американський дизайнер Айзек Мізрахі (Isaac Mizrahi), і вперше Сальма одягла його 1997 року на галаконцерт Fire & Ice.
Дочка Брук Шилдс
Дочка зірки «Блакитної лагуни» — Ровен Френсіс Генчі — одягла червону лаконічну сукню на свій випускний бал.
Це вбрання її мама носила 1998 року на червоній доріжці церемонії «Золотий глобус».
«Я думала, що це був особливий вечір, коли мене номінували на «Золотий глобус» і я одягла цю сукню 1998 року, але ніщо не могло підготувати мене до того, що моя дочка одягне її на свій випускний», — написала 56-річна Шилдс у пості в Instagram, присвяченому цьому моменту.
Дочка Лели Рошон
Юна красуня — Азія — теж одягла червону сукню мами на випускний бал. Це було шовкове вбрання без бретелів, яке вона, як і її знаменита мама, доповнила шаллю з торочкою.
У цій сукні акторка відвідала 1995 року прем'єру фільму «В очікуванні видиху», в якому зіграла з Вітні Г'юстон.