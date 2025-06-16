Мамині червоні сукні: три дочки відомих акторок, які носили їхнє вбрання

Сальма Гаєк та Валентина Палома / © Associated Press

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Позичають вбрання мами не лише звичайні дівчатка, а й доньки суперзірок, особливо для важливих заходів. Пропонуємо згадати три випадки, коли червоні сукні своїх мам одягали троє дівчат. Цікаво також і те, що три вбрання мають схожий фасон.

Дочка Сальми Гаєк

Дочка акторки Сальми Гаєк та мільярдера Франсуа-Анрі Піно — Валентина Палома — прийшла на церемонію вручення премії «Оскар» зі своєю мамою і привернула увагу публіки яскравою червоною сукнею, адже це було вбрання її матері.

Сальма Гаєк та Валентина Палома / © Associated Press

У сукні дуже простий дизайн, і вона ідеально відображає моду вечірніх вбрань 1990-х. У неї не було бретельок, спідниця була пишною, і з-під неї трохи визирав червоний фатин. Автором цього вбрання є американський дизайнер Айзек Мізрахі (Isaac Mizrahi), і вперше Сальма одягла його 1997 року на галаконцерт Fire & Ice.

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Сальма Гаєк / © Getty Images

Дочка Брук Шилдс

Дочка зірки «Блакитної лагуни» — Ровен Френсіс Генчі — одягла червону лаконічну сукню на свій випускний бал.

Ровен Френсіс / фото: instagram.com/brookeshields

Це вбрання її мама носила 1998 року на червоній доріжці церемонії «Золотий глобус».

«Я думала, що це був особливий вечір, коли мене номінували на «Золотий глобус» і я одягла цю сукню 1998 року, але ніщо не могло підготувати мене до того, що моя дочка одягне її на свій випускний», — написала 56-річна Шилдс у пості в Instagram, присвяченому цьому моменту.

Брук Шилдс / © Getty Images

Дочка Лели Рошон

Юна красуня — Азія — теж одягла червону сукню мами на випускний бал. Це було шовкове вбрання без бретелів, яке вона, як і її знаменита мама, доповнила шаллю з торочкою.

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Азія з батьками / фото: instagram.com/asiafuqua

У цій сукні акторка відвідала 1995 року прем'єру фільму «В очікуванні видиху», в якому зіграла з Вітні Г'юстон.

Лела Рошон / © Getty Images