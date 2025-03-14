Майже як сестри: схожі образи принцеси Кейт і королеви Мері

Образи принцеси Уельської Кейт та королеви Данії Мері часто порівнюють, а двох королівських осіб за очі навіть називають "сестрами за стилем". Ми зібрали кілька аутфітів королеви та принцеси у схожих чи однакових вбраннях.

Обидві люблять бренд Jenny Packham

Принцеса Кейт та королева Мері

Нещодавно королева Мері відвідувала Бал мистецтв та культури у палаці Крістіансборг, куди приїхала у блискучій сукні від бренду Jenny Packham відтінку рожевого золота, яку вже неодноразово носила на різні державні заходи. Цього разу на банкеті королева носила сукню у поєднанні з гарною діамантовою тіарою.

У гардеробі принцеси Уельської є така сама сукня. У ній ми бачили Кейт на весільному прийомі спадкового принца Хусейна і принцеси Раджви в Аммані в червні 2023 року, а також у цьому вбранні Кейт виблискувала на прийомі для членів дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці в Лондоні в грудні 2023 року, доповнивши його туфлями Gianvito Rossi, тіарою "Вузлики кохання" та сережками-люстрами Greville Chandelier.

Один бренд, різні кольори

Принцеса Кейт та королева Мері / Фото: Getty Images

У березні 2015 року під час поїздки до Японії тоді ще кронпринцеса Мері продемонструвала образ у небесно-блакитній сукні від Emilia Wickstead, поєднуючи вбрання із сірими туфлями-човниками на підборах та клатчем до тону.

Принцеса Кейт, а тоді ще герцогиня Кембриджська, носила бузкову версію сукні бренду Emilia Wickstead на саміт із психічного здоров'я у Лондоні у жовтні 2018 року.

Кобальтовий синій

Принцеса Кейт та королева Мері / Фото: Getty Images

Кетрін носила сукню-футляр на авіашоу Royal International Air Tattoo, на аеродромі в Глостерширі, поєднуючи вбрання з темно-синім жакетом і бежевими туфлями-човниками на підборах.

Мері в ідентичному вбранні з'явилася у Гонконгу у грудні 2012 року, коли перебувала там із чоловіком Фредеріком із триденним візитом.

Білий штанний костюм

Принцеса Кейт та королева Мері / Фото: Getty Images

Штанні костюми — вічна класика, яку обожнюють обидві королівські особи. Принцеса Кейт носила штанний костюм Alexander McQueen на чемпіонат світу з регбі 2023, відтворивши образ з Ігор Співдружності 2022 року.

А королева Мері вже двічі одягала схожий комплект-трійку від Max Mara — один раз у Стокгольмі 2017 року та ще раз у Південній Кореї 2019 року. І нещодавно під час візиту до Фінляндії також продемонструвала білий лук.

Прихильниці Beulah London's

Принцеса Кейт та королева Мері / Фото: Getty Images

Королева Мері носила кремову сукню Ahana від Beulah London's у червні 2022 року на прийом на честь дводенного візиту данської кронпари до Нідерландів у данській резиденції в Гаазі. Мері поєднувала вбрання з двоколірними балетками з відкритою п'ятою.

А принцеса Уельська в такій самій, але рожевій сукні відвідала відкриття виставки Young V&A у Музеї дитинства V&A у червні 2023 року в Лондоні. Кейт носила сукню у поєднанні з білими туфлями-човниками на підборах.

Чорно-білий монохром

Королева Мері та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

У травні 2022 року принцеса Кейт привернула загальну увагу на прем'єрі фільму "Найкращий стрілець: Меверік" у Лондоні, приїхавши в чорній сукні до підлоги з білою деталлю від Roland Mouret. Образ принцеси доповнювали сережки з діамантами Tsar Star від Robinson Pelham, чорний оксамитовий клатч Alexander McQueen і чорні туфлі-човники Prada.

А чотирма роками раніше королева Мері справила таке ж приголомшливе враження у монохромній сукні від Paul & Joe з контрастним вирізом-бандо під час екскурсії Музеєм північних країн у Сіетлі, під час поїздки до США.

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