Майже як у "Красуні": чому принцеса Діана купила синій костюм для заручин у звичайному універмазі

Це було не найвдаліше вбрання принцеси, але обрала вона його тому, що в фешенебельніше місце її просто не пустили.

Сукні леді Діани продовжують користуватися неймовірним інтересом публіки навіть через десятиліття після її смерті, а також продаватися на аукціонах за нечувані суми. Але це все було після весілля з принцом Чарльзом, а ось до цієї грандіозної події вона була звичайною вихователькою дитячого садка. Коли спадкоємець престолу та леді Спенсер заручилися 6 лютого, нареченій було лише 19 років. Одягалася Діана в той час просто, скромно і непомітно, вона також не дуже розбиралася в моді та в брендах, а у своїй шафі мала лише кілька речей.

Спочатку заручини тримали в секреті протягом кількох тижнів і за цей час молодій Діані потрібно було знайти вбрання, в якому вона з'явиться 24 лютого в офіційному статусі нареченої принца Уельського. Тому вбрання вона хотіла особливе. Дівчина пішла в дорогий салон у Лондоні Bellville Sassoon, заснований дизайнеркою Беліндою Беллвілл, але пережила там практично сцену з фільму "Красуня" - наближався час закриття і продавець, не впізнавши дівчину (хоча про неї писали вже у багатьох ЗМІ), порадив їй піти в бюджетніший магазин: "Універмаг Harrod's просто за рогом", - сказав їй працівник магазину.

Чи відповіла Діана на ті слова - невідомо, але наступного дня вже разом матір'ю вона пішла в Harrod's і саме там купила свій знаменитий лаконічний синій костюм з жакетом і спідницею нижче колін від британського лейбла Cojana, який майбутня принцеса Уельська поєднала з білою блузою в пташиний принт, чорними туфлями та колготками.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Костюм був строгим, лаконічним і ідеально поєднувався з каблучкою дівчини з 18-каратного білого золота, діамантів та овального цейлонського сапфіру в центрі. Вважалося, що він коштував близько 309 фунтів стерлінгів, а лейбл, який його створив, спеціалізувався на формальному повсякденному одязі і був відомий тим, що використовував викрійки, куплені у великих лейблів, таких як Chanel у Парижі, та відтворював їх для британського ринку.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Дивлячись на це вбрання на 19-річної дівчини стає зрозуміло, що це був не зовсім образ нової гламурної принцеси, але він відповідав дрескоду вищого класу на того часу і аристократичному походженню Діани. За своїм стилем та дизайном костюм ліпше підходив би для старших леді та й сидів він на ній не дуже добре. Однак, цей образ зовсім не завадив їй стати головною It girl 1980-х, далі вона почала вчитися на помилках і користувалася порадами найкращих стилістів Лондона.

"Ви можете собі уявити, що відчули Белінда [Беллвілль] і Девід [Сасун], коли зрозуміли, що майбутній принцесі Уельській відмовили", - сказав у коментарі виданню People куратор виставки Кенсінгтонського палацу Метью Сторі, маючи на увазі засновницю магазину та її партнера по бізнесу Девіда Сасуна.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Та попри таке неприємне знайомство з брендом Bellville Sassoon, Діана все ж таки повернулася туди після оголошення про заручини і її вже з радістю там обслуговували за вищим розрядом. Відомо, що бренд відшивав для Діани вбрання для медового місяця, а також кілька образів для вечірніх виходів.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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