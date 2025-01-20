Меган Маркл і Меланія Трамп: схожі образи британської герцогині та першої леді США

Дружина британського принца Гаррі — Меган Маркл — прихильниця інших політичних поглядів, ніж Меланія Трамп, яка стала вдруге першою леді США. Але в обох цих жінок дуже схожі смаки в моді. Розглянемо кілька образів Меган та Меланії, які були досить схожими.
Обидві жінки віддають перевагу мінімалістичним образам, люблять сукні з рукавами-кейп, сукні-сорочки та молочно-білі пальта з поясом, що підкреслює талію.
Сукні-накидки світлих відтінків
Обидва силуети у вигляді накидки довжиною до підлоги з хитро прикрашеними спадними рукавами-драпуваннями і Меланія, і Меган обирали для вечірніх заходів. Герцогиня Сассекська прибула в образы від Dior на прийом, влаштований послом Великої Британії Марокко до британської резиденції на другий день їхнього візиту до Марокко у лютому 2019 року.
Меланія сяяла в схожому аутфіті відтінку шампанського з бісером на рукавах від Reem Acra на балу у Великому фоє Білого дому 12 грудня 2019 року у Вашингтоні.
Ефектний червоний колір
Під час туру Меланії та Дональда Трампів Великою Британією 2019 року перша леді обрала червону сукню-накидку для вечері у Winfield House від улюбленого дизайнера Меган Givenchy.
А за рік Меган з'явилася на музичному фестивалі в Маунтбаттені, завершуючи їхній прощальний тур Великою Британією, у майже ідентичній сукні Safiyaa з відповідними рукавами-накидками, гладкими хвилястими кучерями та яскравими сережками.
Комфортні сукні-тренчі з поясом
Для Національного дня молитви у Білому домі у Рожевому саду 2020 року Меланія обрала сукню-тренч від Dior без рукавів кольору хакі з ґудзиками спереду. Вона доповнила образ тонким поясом на талії та туфлями Christian Louboutin зі зміїної шкіри.
Меган Маркл носила схожу сукню від етичного канадського бренду House of Nonie, коли відвідала виставку, присвячену сторіччю Нельсона Мандели 2 жовтня 2019 року в Йоганнесбурзі, Південна Африка.
Світле вбрання з тонким чорним поясом
Меган носила сукню кольору слонової кістки з олівцем силуетом і тонким поясом на талії від Givenchy під час свого першого публічного виходу з королевою Єлизаветою II. Це був візит до графства Чешир, де королева та герцогиня взяли участь у церемонії відкриття мосту Mersey Gateway Bridge та комплексу Storyhouse, де розташовані театр, кінотеатр та бібліотека.
Лише за місяць перша леді Меланія Трамп стояла з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку, одягнувши з цієї нагоди пошитий на замовлення костюм зі спідницею від Christian Dior, підкресливши талію тонким поясом.
Білі пальта та капелюхи з широкими крисами
У червні 2022 року Меган з'явилася на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II, відвідавши службу подяки на честь королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла. Герцогиня одягла образ от кутюр — білу сукню-пальто з поясом від Dior, пошиту на замовлення. Доповнили вбрання ексклюзивні туфлі-човники теж від французького Модного дому Dior, капелюшок та білі рукавички.
Меланія Трамп у червні 2019 року носила схоже пальто та капелюх, коли разом із чоловіком була зазнімакована перед вильотом з аеропорту Саутгемптона на півдні Англії, після відвідин заходу, присвяченого 75-й річниці висадження союзників у Нормандії.
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