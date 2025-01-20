Меган Маркл і Меланія Трамп: схожі образи британської герцогині та першої леді США

Дружина британського принца Гаррі — Меган Маркл — прихильниця інших політичних поглядів, ніж Меланія Трамп, яка стала вдруге першою леді США. Але в обох цих жінок дуже схожі смаки в моді. Розглянемо кілька образів Меган та Меланії, які були досить схожими.

Обидві жінки віддають перевагу мінімалістичним образам, люблять сукні з рукавами-кейп, сукні-сорочки та молочно-білі пальта з поясом, що підкреслює талію.

Сукні-накидки світлих відтінків

Меланія Трамп та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Обидва силуети у вигляді накидки довжиною до підлоги з хитро прикрашеними спадними рукавами-драпуваннями і Меланія, і Меган обирали для вечірніх заходів. Герцогиня Сассекська прибула в образы від Dior на прийом, влаштований послом Великої Британії Марокко до британської резиденції на другий день їхнього візиту до Марокко у лютому 2019 року.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меланія сяяла в схожому аутфіті відтінку шампанського з бісером на рукавах від Reem Acra на балу у Великому фоє Білого дому 12 грудня 2019 року у Вашингтоні.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Ефектний червоний колір

Меган Маркл і Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Під час туру Меланії та Дональда Трампів Великою Британією 2019 року перша леді обрала червону сукню-накидку для вечері у Winfield House від улюбленого дизайнера Меган Givenchy.

Меланія та Дональд Трампи / Фото: Getty Images

А за рік Меган з'явилася на музичному фестивалі в Маунтбаттені, завершуючи їхній прощальний тур Великою Британією, у майже ідентичній сукні Safiyaa з відповідними рукавами-накидками, гладкими хвилястими кучерями та яскравими сережками.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Комфортні сукні-тренчі з поясом

Меагн Маркл і Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Для Національного дня молитви у Білому домі у Рожевому саду 2020 року Меланія обрала сукню-тренч від Dior без рукавів кольору хакі з ґудзиками спереду. Вона доповнила образ тонким поясом на талії та туфлями Christian Louboutin зі зміїної шкіри.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Меган Маркл носила схожу сукню від етичного канадського бренду House of Nonie, коли відвідала виставку, присвячену сторіччю Нельсона Мандели 2 жовтня 2019 року в Йоганнесбурзі, Південна Африка.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Світле вбрання з тонким чорним поясом

Образи Меган Маркл та Меланії Трамп / Фото: Getty Images

Меган носила сукню кольору слонової кістки з олівцем силуетом і тонким поясом на талії від Givenchy під час свого першого публічного виходу з королевою Єлизаветою II. Це був візит до графства Чешир, де королева та герцогиня взяли участь у церемонії відкриття мосту Mersey Gateway Bridge та комплексу Storyhouse, де розташовані театр, кінотеатр та бібліотека.

Меган Маркл та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Лише за місяць перша леді Меланія Трамп стояла з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку, одягнувши з цієї нагоди пошитий на замовлення костюм зі спідницею від Christian Dior, підкресливши талію тонким поясом.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Білі пальта та капелюхи з широкими крисами

Меланія Трамп та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У червні 2022 року Меган з'явилася на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II, відвідавши службу подяки на честь королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла. Герцогиня одягла образ от кутюр — білу сукню-пальто з поясом від Dior, пошиту на замовлення. Доповнили вбрання ексклюзивні туфлі-човники теж від французького Модного дому Dior, капелюшок та білі рукавички.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меланія Трамп у червні 2019 року носила схоже пальто та капелюх, коли разом із чоловіком була зазнімакована перед вильотом з аеропорту Саутгемптона на півдні Англії, після відвідин заходу, присвяченого 75-й річниці висадження союзників у Нормандії.

Меланія та Дональд Трампи / Фото: Getty Images

Читайте також: