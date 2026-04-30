ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Меланія Трамп надихається стилем колишньої першої леді Жаклін Кеннеді

Класичний ансамбль пані Трамп був навіяний стилем 1960-х років, однак мав сучасне виконання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Меланія Трамп знову змогла привернути увагу світу завдяки своєму вишуканому вечірньому образу, який обрала для урочистої вечері, організованої в Білому дому з нагоди державного візиту короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли.

Дональд і Меланія Трампи з королем і королевою Великої Британії / © Associated Press

Коли перша леді вийшла на червоний хідник, то мала приголомшливий вигляд у вишуканій структурованій сукні рожевого відтінку від бренду Dior. Вбрання пані Трамп є кастомним, однак вперше такий дизайн сукні французький Модний дім презентував у колекції от-кутюр на сезон весна-літо 2026, яку створив дизайнер Джонатан Андерсон.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Доповнила образ Меланія світлими високими рукавичками та шовковими туфлями-човниками в тон.

У стилі Меланії і її підходу до вибору сукні відчувалось наслідування іншої першої леді Америки — Жаклін Кеннеді. Помітно, що хоч дизайни суконі Меланії інакший, однак відчутно, що у жінок схоже прочитання елегантності та позачасового стилю. Здається, що пані Трамп надихалась образом, я кий Кеннеді обрала 11 травня 1962 року, коли в Білому домі було організовано таку з урочисту вечерю, але на честь французського письменника Андре Мальро.

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді була одягнена у вечірню сукню, створену дизайнером Гі Дув’є, виконану з м’якого рожевого шовкового шантунгу. Сукня застібалася ззаду та зав’язувалася жорстким бантом у японському стилі.

Гі Дув’є був штатним дизайнером Модного дому Christian Dior на початку 1960-х років. Він народився в Нумеа та вивчав живопис у École des Beaux-Arts в Парижі. 1955 року Дув’є почав працювати з Коко Шанель, а згодом — у Домі Dior. 1961 року Dior перевів його до свого підрозділу Christian Dior New York і він працював там до 1969 року. Саме у тому бутику на Сьомій авеню вбрання у нього і замовили для першої леді.

Сукня Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Тому як бачимо, Меланія копіює у Жаклін не лише силуети та стилі, а й обирає бренди, які носила Кеннеді. Однак це і не дивно, адже сама Меланія не приховувала своїх уподобано — у грудні 1999 року журналіст The New York Times поставив тодішній Меланія Кнавс запитання, яке на той момент здавалося досить фантастичним: якщо її тодішній бойфренд Дональд Трамп колись потрапить до Білого діму, якою першою леді вона буде?

«Я була б дуже традиційною», — сказала вона. — «Як Бетті Форд або Жаклін Кеннеді. Я б підтримувала його».

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie