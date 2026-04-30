Меланія Трамп надихається стилем колишньої першої леді Жаклін Кеннеді

Меланія Трамп знову змогла привернути увагу світу завдяки своєму вишуканому вечірньому образу, який обрала для урочистої вечері, організованої в Білому дому з нагоди державного візиту короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли.

Коли перша леді вийшла на червоний хідник, то мала приголомшливий вигляд у вишуканій структурованій сукні рожевого відтінку від бренду Dior. Вбрання пані Трамп є кастомним, однак вперше такий дизайн сукні французький Модний дім презентував у колекції от-кутюр на сезон весна-літо 2026, яку створив дизайнер Джонатан Андерсон.

Доповнила образ Меланія світлими високими рукавичками та шовковими туфлями-човниками в тон.

У стилі Меланії і її підходу до вибору сукні відчувалось наслідування іншої першої леді Америки — Жаклін Кеннеді. Помітно, що хоч дизайни суконі Меланії інакший, однак відчутно, що у жінок схоже прочитання елегантності та позачасового стилю. Здається, що пані Трамп надихалась образом, я кий Кеннеді обрала 11 травня 1962 року, коли в Білому домі було організовано таку з урочисту вечерю, але на честь французського письменника Андре Мальро.

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді була одягнена у вечірню сукню, створену дизайнером Гі Дув’є, виконану з м’якого рожевого шовкового шантунгу. Сукня застібалася ззаду та зав’язувалася жорстким бантом у японському стилі.

Гі Дув’є був штатним дизайнером Модного дому Christian Dior на початку 1960-х років. Він народився в Нумеа та вивчав живопис у École des Beaux-Arts в Парижі. 1955 року Дув’є почав працювати з Коко Шанель, а згодом — у Домі Dior. 1961 року Dior перевів його до свого підрозділу Christian Dior New York і він працював там до 1969 року. Саме у тому бутику на Сьомій авеню вбрання у нього і замовили для першої леді.

Сукня Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Тому як бачимо, Меланія копіює у Жаклін не лише силуети та стилі, а й обирає бренди, які носила Кеннеді. Однак це і не дивно, адже сама Меланія не приховувала своїх уподобано — у грудні 1999 року журналіст The New York Times поставив тодішній Меланія Кнавс запитання, яке на той момент здавалося досить фантастичним: якщо її тодішній бойфренд Дональд Трамп колись потрапить до Білого діму, якою першою леді вона буде?

«Я була б дуже традиційною», — сказала вона. — «Як Бетті Форд або Жаклін Кеннеді. Я б підтримувала його».

