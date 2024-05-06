Met Gala 2024: пояснюємо, що це та яка тема балу цього року

Кожен модник обводить перший понеділок травня червоним маркером, і не лише тому, що у багатьох цього року вихідний через Великдень, а й тому, що це день, коли в Нью-Йорку відбувається одна з найобговорюваніших модних подій року – благодійний вечір Met Gala.

Захід щорічно збирає у стінах музею найзнаменитіших та найзатребуваніших особистостей з різних сфер та є основним джерелом фінансування Інституту костюма Метрополітен-музею, що розташований у Нью-Йорку.

Головна редакторка видання Vogue Анна Вінтур керує цим благодійним галаконцертом від 1990-х років і перетворила його на одне з найрозкішніших та найобговорюваніших свят у світі. Потрапити на бал можуть не всі, і кандидатів вона відбирає особисто.

Цього року тема виставки в музеї є особливо цікавою, оскільки звучить так "Сплячі красуні: відродження моди" і очікується, що на ній буде представлено близько 250 предметів одягу та аксесуарів з великого архіву Інституту костюма, що налічує 33 000 екземплярів. А ось дрескод самого балу "Сад часу", натхненний однойменним оповіданням Дж. Г. Балларда 1962 року. Тому на килимовій доріжці заходу ми без сумніву побачимо багато квітів, фантазійних виробів, реплік культового вбрання, яке протягом багатьох років зберігається у стінах музею, а також вінтажні сукні.

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

Про що йдеться у оповіданні Балларда? У цьому творі розповідається про графа Акселя та його дружину, які живуть на величній віллі в паладіанському стилі, обнесеній стіною. Навколо них – кришталево чистий луг зі скляних квітів часу, а далеко вдалині – розгніваний натовп, який наближається і наближається до графської вілли. Щодня Аксель зриває бутон квітки часу, відмотуючи так час і не дає просуватися натовру пагорбом, поки всі квіти не зів'януть — неминучість, яка вимальовується на кількох сторінках оповідання. Нарешті, натовп штурмує стіну і виявляє напівзруйновану віллу та дві кам'яні статуї в образі графа та графині.

Ймовірно, таку тему руйнування, краси та крихкості Анна Вінтур обрала, оскільки вона дуже переплетена з темою "Сплячих красунь" — вбрання, яке вже настільки крихке, що до нього навіть не доторкнутися.

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

Предмети одягу, які покажуть відвідувачам, охоплюватимуть чотири століття: від вишитого жакету 17 століття до суконь Александра Макквіна з мушель з його колекції весна-літо 2001 року.

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

Інститут костюма оголошує тему виставки 2024 року / Фото: Getty Images

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