Мода 1912 року: якими образами надихалася костюмерка фільму "Титанік"

Часто костюми в кіно не відповідають дійсності, але під час роботи над фільмом "Титанік" 1997 року художниця з костюмів Дебора Лінн Скотт чудово передала дух едвардіанської епохи через реалістичність вбрань головних героїв. Адже недаремно вона отримала свою роботу над цим фільмом "Оскар".

У "Титаніці" дія відбувається 1912 року, під час так званої "прекрасної епохи". Саме в цей період з моди почали виходити пишні багатошарові спідниці, турнюри та кріноліни. Проте стали популярні сукні простого S-подібного силуету із прямими спідницями. Їх доповнювали капелюхами з широкими крисами, пір'ям та бантами, рукавичками та туфлями на невисоких підборах.

Мода едвардіанської доби / Getty Images

Також особливо популярними були жіночі костюми, що складаються з довгої спідниці та жакета. Традиційно їх доповнювали блузами з комірами-стійками та жабо. Такий костюм вважався повсякденним, жінки його одягали для прогулянок чи подорожей. Нерідко костюми відшивалися з тканини з принтом, особливо популярною була смужка і клітина, які також нові для того часу. Декором у таких костюмах часто ставали великі ґудзики та оздоблення з темнішої тканини, наприклад, на манжетах та лацканах.

Прекрасним прикладом такого образу став костюм головної героїні фільму, коли вона тільки-но приїжджає на Титанік.

Вбрання складалося з того самого модного смугастого костюма і величезного капелюха.

Образ з фільму "Титанік" / скриншот з відео

Образ з фільму "Титанік" / скриншот з відео

Для створення костюма Дебора Лін Скотт використала образи модниць тих років і ми навіть знайшли фото зі старого журналу Les Modes за 1912 рік, з якого вона черпала натхнення.

А ось ще кілька фото та ілюстрацій із модних журналів, які показують, що подібні ансамблі та силуети були дуже популярні на той час.

Мода едвардіанської доби / Getty Images

Мода едвардіанської доби / Getty Images

Мода едвардіанської доби / Getty Images

Мода едвардіанської доби / Getty Images

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