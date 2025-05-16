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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
3 хв

Модні дублі: королівські особи, які носили вбрання своїх родичів

У королівських гардеробах можна знайти безліч вбрань, які перекочували з минулого в сьогодення, і молоді принцеси та королеви дали їм друге життя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та королева Софія

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та її донька принцеса Естель

Кронпринцеса Вікторія та принцеса Естель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та принцеса Естель / © Getty Images

Юна шведська принцеса Естель одного разу з’явилася на публічному заході в зеленій сукні з тюля H&M від своєї матері Вікторії. Естель доповнила її комплектом прикрас із діамантами та хризолітами, а також металевими балетками. У ній 11-річна дівчинка приїхала до Палацового театру Дроттнінггольм на ювілейну виставу на честь свого діда, короля Карла XVI Густава.

Її мати кронпринцеса Вікторія з’явилася в цій самій сукні на галавечері Шведської торгової палати в червні 2022 року в Амстердамі.

Королева Мері та принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла та королева Мері / © Getty Images

Принцеса Ізабелла та королева Мері / © Getty Images

У день, коли 16-річна данська принцеса Ізабелла відсвяткувала свою конфірмацію, вона одягла білий штанний костюм своєї матері, королеви Мері. Принцеса пришпилила на жакет невелику перлинно-діамантову брошку королеви Олександрини та взула босоніжки на підборах.

Королева Мері одягала цей костюм-трійку 2017 року під час візиту до Стокгольма, а потім у травні 2019-го — до Південної Кореї.

Герцогиня Единбурзька Софі та леді Луїза Віндзор

Герцогиня Софі та леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Герцогиня Софі та леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Донька герцогині Софі — леді Луїза - одягала сукню своєї матері від Пітера Пілотто на Ігри Співдружності в Бірмінгемі. Луїза доповнила її рудою сумкою з торочкою і підвіскою з серцем на шиї, лаконічними сережками-цвяшками та кількома браслетами на зап’ясті.

Її мати Софі була в цій самій сукні на виставці квітів у Челсі у травні 2015 року в Лондоні, доповнивши лук коротким синім жакетом і лакованими туфлями-човниками на підборах.

Королева Єлизавета II та принцеса Беатріс

Королева Єлизавета II та принцеса Беатріс / © Getty Images

Королева Єлизавета II та принцеса Беатріс / © Getty Images

Британська принцеса Беатріс, онука покійної королеви Єлизавети II, одягла її сукню на власне весілля у липні 2020 року. Це чудове вінтажне вбрання пошив для королеви модельєр Норман Гартнелл на державну вечерю на честь прем’єр-міністра Італії в Римі 1961 року. Цю ж сукню Єлизавета II одягала на прем’єру «Лоуренса Аравійського» в театрі «Одеон» на Лестер-сквер у Лондоні 1962-го.

Спеціально для весілля Беатріс сукня була перероблена королівськими кравцями: у неї з’явилися короткі рукави з органзи, а поділ був оздоблений атласною тканиною. На принцесі сукня сидить зовсім по-іншому, але так само по-королівськи витончено.

Королева Летиція та її свекруха королева Софія

Королева Летиція та королева Софія / © Getty Images

Королева Летиція та королева Софія / © Getty Images

Королеву Іспанії Летицію часто можна побачити у вінтажному вбранні, яке належало її свекрусі — королеві Софії.

У вересні 2021 року Летиція з’явилася у приголомшливій сукні з короткими рукавами, квітковою вишивкою на ліфі та струмливою спідницею, приймаючи в Королівському палаці в Мадриді президента Чилі Себастьяна Пінеру.

Її свекруха з’явилася у цьому вбранні під час поїздки до Риму 1981-го.

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Також королева Летиція була в червоній сукні своєї свекрухи на церемонії вручення Національної премії в галузі моди в Музеї Трасі в Мадриді у грудні 2018 року. А королева Софія вперше одягла її в березні 1980-го під час офіційного візиту до Данії.

Також королева одного разу запозичила вбрання з гардеробу своєї старшої доньки, принцеси Леонор.

Королева Сільвія та кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія та королева Сільвія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та королева Сільвія / © Getty Images

Шведська кронпринцеса Вікторія 2017 року одягала жовте смугасте вбрання з бантом на шиї, відвідуючи семінар зі стійкості до антибіотиків під час конференції Всесвітнього тижня води у Стокгольмі. Також принцеса була в червоних туфлях-човниках і мала червоний клатч, доповнивши образ кількома браслетами на зап’ясті та годинником.

Це саме вбрання носила її мати королева Сільвія в червні 1978-го.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як принцеса Діана перешивала і носила вбрання повторно.

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