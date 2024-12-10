Модний трюк принцеси Діана: як вона не дозволяла фотографам заглянути у своє декольте

Маленькі сумки принцеси були не просто для краси – вони також виконували дуже практичну функцію.

Після того, як Діана Спенсер заручилася з принцом Чарльзом, вона стала головною світовою знаменитістю - фотографи переслідували її практично постійно, документуючи кожен крок. Ця увага преси часто була не бажаною для принцеси і один раз зіграла з нею злий жарт, навчивши на все її життя, що потрібно стежити за найменшими деталями свого вечірнього туалету - під час першого виходу у світ, як нареченої принца, вона засвітила декольте, коли виходила із автомобіля.

Спритні фотографи миттєво зробили знімки грудей молодої дівчини і вони наступного дня з'явилися на перших сторінках усіх газет. Після цього леді Ді стала використовувати модний трюк - завжди носити з собою невеликі клатчі і виходячи з машини прикривала ними декольте.

В інтерв'ю The Telegraph британська дизайнерка сумок Аня Гіндмарч поділилася секретом, що стоїть за цим аспектом культового стилю Діани, оскільки принцеса була однією з перших клієнток дизайнерки, коли та відкрила свій магазин 1993 року. Саме Гіндмарч надалі створила не одну сумку, яку Діна називала "сумками для декольте".

"Вона була дуже відданною клієнткою і дуже веселою. Вона приходила до нас без охоронців чи якоїсь метушні. Ми сміялися, коли розробляли те, що вона називала своїми "сумками для декольте", маленькі атласні клатчі, якими вона прикривала своє декольте, коли виходила з машини".

Ось така проста і геніальна річ як невелика сумка допомогла принцесі більше не потрапляти в незручні ситуації. Як вона їх використовувала ви можете подивитися нижче на фото.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Але Діана не була першою королівською особою, яка взяла на озброєння функціональність сумки. Відомо також, що покійна королева Єлизавета теж використала свою знамениту сумочку Launer для відправлення секретних знаків співробітникам.

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