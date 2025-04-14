Мила брошка королеви: що відомо про найулюбленішу "іменну" прикрасу Маргрета II

Королева Данії Маргрете II / © Getty Images

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Королева Данії Маргрете II, яка зреклася престолу 14 січня 2024 року, за 52 роки свого правління носила безліч унікальних прикрас з королівської колекції, проте є серед них одна найулюбленіша для неї — брошка-маргаритка (Diamond Daisy Brooch).

Згідно з The Royal Watcher, 1935 року спадковий принц Швеції Густав Адольф замовив брошку у формі маргаритки як весільний подарунок для своєї єдиної дочки, принцеси Інгрід, коли вона виходила заміж за майбутнього короля Данії Фредеріка IX. Діаманти, які були у брошці, дісталися йому від покійної дружини, кронпринцеси Маргарет, а дизайн перегукувався з її прізвиськом Дейзі, що буквально перекладається як маргаритка. Символічно також те, що ця рослина також є національною квіткою Данії.

Принцеса Інгрід одягла свою нову брошку в день весілля у Стокгольмі 1935 року, прикрасивши нею сукню.

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Весілля принца Данії Фредеріка та принцеси Швеції Інгрід у соборі Стокгольма, 1935 рік / © Getty Images

Принцеса Швеції Інгрід і кронпринц Данії Фредерік після весільної церемонії у Стокгольмі, Швеція, 25 травня 1935 року / © Associated Press

1967 року королева Інгрід позичила брошку своїй старшій дочці, принцесі Маргреті на весілля, яку, як відомо, як і її бабусю, у родинному колі та близькі друзі ласкаво називають «Дейзі».

Весілля принцесси Маргрете II і Анрі де Монпеза (після весілля носив ім’я принц Хенрік) / © Getty Images

Протягом подальшого життя цю брошку принцеса Інгрід одягала за найважливіших випадків і з’являлася з нею навіть у похилому віці. 2000 року вона подарувала цю прикрасу своїй дочці Маргреті II, на її 60-річчя. Тепер вона, як і її мати, одягає цю прикрасу для важливих випадків.

Маргрете II / © Getty Images

Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Данська попелюшка Анне-Софі Торнсе Олесен та королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Associated Press Королева Маргрете II / © Getty Images