- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 2 хв
Мила брошка королеви: що відомо про найулюбленішу "іменну" прикрасу Маргрета II
Ця прикраса названа буквально її ім'ям та має дуже гарну історію.
Королева Данії Маргрете II, яка зреклася престолу 14 січня 2024 року, за 52 роки свого правління носила безліч унікальних прикрас з королівської колекції, проте є серед них одна найулюбленіша для неї — брошка-маргаритка (Diamond Daisy Brooch).
Згідно з The Royal Watcher, 1935 року спадковий принц Швеції Густав Адольф замовив брошку у формі маргаритки як весільний подарунок для своєї єдиної дочки, принцеси Інгрід, коли вона виходила заміж за майбутнього короля Данії Фредеріка IX. Діаманти, які були у брошці, дісталися йому від покійної дружини, кронпринцеси Маргарет, а дизайн перегукувався з її прізвиськом Дейзі, що буквально перекладається як маргаритка. Символічно також те, що ця рослина також є національною квіткою Данії.
Принцеса Інгрід одягла свою нову брошку в день весілля у Стокгольмі 1935 року, прикрасивши нею сукню.
1967 року королева Інгрід позичила брошку своїй старшій дочці, принцесі Маргреті на весілля, яку, як відомо, як і її бабусю, у родинному колі та близькі друзі ласкаво називають «Дейзі».
Протягом подальшого життя цю брошку принцеса Інгрід одягала за найважливіших випадків і з’являлася з нею навіть у похилому віці. 2000 року вона подарувала цю прикрасу своїй дочці Маргреті II, на її 60-річчя. Тепер вона, як і її мати, одягає цю прикрасу для важливих випадків.