На ній була порвана чужа сукня: чому церемонія "Оскар" обернулася для Мерилін Монро жахіттям

1951 року вона була ще акторкою-початківицею, тому студія, збираючи її на захід, не дуже морочилася над вбранням.

Мерілін Монро — одна з найвідоміших акторок усіх часів, проте свою всесвітню славу вона, на жаль, здобула вже після смерті. Акторка не зіграла в жодному надто успішному чи проривному фільмі, а всі її ролі зводилися до досить простого образу — сексуальної та меркантильної білявки. За свої акторські таланти вона отримувала "Золотий глобус", але на "Оскар" її ніколи не номінували.

Єдиний випадок, коли Монро з'явилася на головній церемонії Американської кіноакадемії, трапився 29 березня 1951 року. Тоді "Оскар" вручали вдвадцятьтретє, а акторка відвідала захід як ведуча, а не як номінантка — вона оголосила переможця у категорії "Найкращий звукозапис".

На відміну від багатьох старлеток того часу, Мерілін ніколи не співпрацювала з конкретним брендом і за її стиль переважно відповідав костюмерний відділ студії 20th Century Fox і саме вони готували її до "Оскара". Акторка одягла довгу пишну вечірню сукню з фатином, підкресленою талією та бісером, яку розробив костюмер Шарль Лемер. Плечі у вбрання були відкриті, що робило образ витонченішим та ніжним.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Акторка мала в цьому вбранні просто приголомшливий вигляд, проте він був зовсім не новим — кількома місяцями раніше сукню носила акторка Валентина Кортезе на зніманнях фільму "Будинок на Телеграфному пагорбі". Ймовірно, тому, що сукню носили раніше, з нею і трапилася неприємність. Річ у тому, що незадовго до свого виступу Мерілін помітила, що на її вбранні збоку велика дірка і зі сльозами на очах заявила, що через це вона не зможе вийти на сцену. Добре, що вдалося викликати швачку, яка швидко зашила дірку — і чарівна акторка належним чином вийшла на сцену, йдеться у виданні Vogue.

Однак така неприємність дуже засмутила Мерілін і змусила сильно нервувати, адже мало того, що виступати Монро повинна була перед величезною живою аудиторією, а тут ще й порвана сукня. У відео з церемонії помітно, що акторка дуже сильно нервує, хоча перед виходом на сцену вона все ж таки змогла трохи опанувати себе.

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