Надихається невісткою короля: схожі образи Іванки Трамп і принцеси Кейт

Іванка Трамп, схоже, надихається для своїх образів принцесою Уельською Кейт. Деякі її аутфіти дуже нагадують нам образи майбутньої королеви-консорта Великої Британії.

Запозичення королівського стилю не є чимось безпрецедентним. Наприклад, у Меланії Трамп і Меган Маркл теж багато спільного у стилі. Ми зібрали деякі виходи Іванки Трамп і принцеси Уельської Кетрін, щоб ви могли самі побачити, порівняти та оцінити луки.

Обидві люблять бежевий

Іванка обрала бежеве пальто Oscar de la Renta з квітковою аплікацією, приїхавши в такому вбранні на церемонію покладання вінків на Арлінгтонському національному цвинтарі 19 січня 2025 року, напередодні інавгурації її батька Дональда Трампа у Вашингтоні наступного дня.

Іванка Трамп і принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська одягла бежеве пальто Max Mara в поєднанні з бежевим светром і спідницею міді, а також туфлями-човниками на підборах під час візиту до громадського центру The Street 3 листопада 2022 року у Скарборо.

Носять червоне пальто з бантом

Іванка Трамп одягла червоне довге пальто з великим бантом на грудях від Suzannah London, яке для неї пошили за індивідуальним замовленням з червоного італійського вовняного крепу, і приїхала в ньому на Національну молитовну службу у Вашингтонському національному соборі в січні 2025 року.

Іванка Трамп і принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кейт надягла червоне пальто з бантом від Catherine Walker на свій різдвяний концерт Together at Christmas у грудні 2021 року у Вестмінстерському абатстві.

І схожі капелюхи-пігулки

В день інавгурації президента США Дональда Трампа його донька Іванка з'явилася у смарагдовому костюмі зі спідницею і жакетом, який доповнила відповідним капелюхом, сумкою Lady Dior та чорними туфлями на підборах. Образ вийшов неймовірно стильним і витонченим.

Іванка Трамп і принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Смарагдовий – один з улюблених кольорів принцеси Уельської Кейт, а у схожому капелюсі-пігулці публіка бачила її на різдвяній прогулянці в Сандрінгемі у грудні 2023 року.

Вибирають білу сукню для балу

На інавгураційному балі у Вашингтоні Іванка Трамп з'явилася в білій сукні без бретельок від Модного дому Givenchy. Вбрання було прикрашене чорною квітковою вишивкою і мало пишну спідницю з чорним асиметричним подолом з рюшами. Кажуть, натхнення Іванка знайшла у стилі знаменитої Одрі Гепберн.

Іванка Трамп і принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт одягла білу сукню без бретельок на 76-ту церемонію вручення кінопремії BAFTA в Лондоні. Того дня вона з'явилася у Королівському фестивальному залі в сукні на одне плече, пошитій на замовлення, від Alexander McQueen, яку доповнила довгими чорними рукавичками, оксамитовим клатчем від Jimmy Choo та золотими туфлями Aquazzura, а також масивними каскадними сережками від Zara.

І вічну класику – чорне без бретельок

Іванка Трамп була в чорній класичній сукні без бретельок на вечері в Mar-a-Lago 11 лютого 2017 року в Палм-Біч у Флориді. Вбрання підкреслювало її бездоганну фігуру, а доповнила вона його босоніжками на підборах з відкритими носами та маленьким прямокутним клатчем.

Іванка Трамп і принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська прибула в чорній вечірній сукні з відкритими плечима від Roland Mouret на показ фільму "Кращий стрілець: Меверік" на Лестер-сквер у Лондоні. Як аксесуари Кейт обрала сережки-підвіски з діамантами Tsar Star від Robinson Pelham, чорний оксамитовий клатч-коробку від Alexander McQueen та чорні туфлі-човники Prada.

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