Надихається свекрухою: як Меган Маркл копіює стиль принцеси Діани

Меган Маркл стверджувала, що до заміжжя з принцом Гаррі вона мало що знала про королівську родину, і про принцесу Діану, проте успішно наслідувала свою майбутню свекруху вже тоді. Ми зібрали для вас кілька образів, які є ідентичними або дуже схожими, які герцогиня Сассекська демонструвала на публіці.

Червона сукня з декольте

Меган Маркл та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Меган не з тих, хто любить показувати своє декольте, але ця червона сукня на ній сиділа чудово. Фото було зроблено 2016 року, коли вони з принцом Гаррі лише познайомилися. Того дня Меган Маркл сфотографували, коли вона виходила з Today Show, на ній була сукня, майже ідентична тій, що колись носила принцеса Діана. Принцеса носила вбрання від Victor Edelstein – британського кутюр'є, який шив для неї вбрання у 80-х.

Чорна "сукня помсти"

Меган Маркл та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ця сукня — одна з найзнакових у гардеробі принцеси Уельської. Чорне вбрання з відкритими плечима від Christina Stambolian, Діана одягла її на вечерю в лондонській галереї Serpentine ​​1994 року, вечір, коли її чоловік принц Уельський Чарльз публічно зізнався у невірності дружині на національному телебаченні. Цей образ Діани назвали "символом непокори".

Меган Маркл одягла чорну сукню з декольте у вигляді серця від Oscar de la Rant на гала-вечір Paley Honors у Лос-Анджелесі. Однак її сукні була довгою і закривала ноги, на відміну від сукні Діани. Також до вбрання Меган підібрала кольє-чокер, як у принцеси Уельської.

Смугастий лук

Меган Маркл та принцеса Діана / Фото: Getty Images

2018 року Меган одягла сукню в смужку від Altuzarra на прийом із делегатами Молодіжного форуму Співдружності у центрі Лондона у межах зустрічі глав урядів Співдружності. Вбрання одразу ж порівняли з елегантним костюмом її свекрухи Діани під час її прогулянки в Шеффілді та Ротеремі 1991 року. Герцогиня носила сукню із чорним блейзером, а принцеса поєднувала з темно-синім топом.

Червоно-фіолетовий образ

Меган Маркл та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Яскравий двоколірний ансамбль у червоно-фіолетовому кольорі Меган Маркл продемонструвала на публіці, коли була вагітна первістком Арчі. У січні 2019 року вони з Гаррі відвідали благодійну організацію "Tomorrow's Women Wirral" у Біркенгеді. Меган вийшла у фіолетовій сукні від Babaton by Aritizia, червоному пальті від Sentaler та відповідних туфлях на підборах від Stuart Weitzman.

Ця данина поваги принцесі Діані була натхненна її образом на Royal Ascot 1990 року, коли леді Ді одягла червоний жакет і міді-фіолетову спідницю від Catherine Walker, доповнивши образ капелюхом з широкими крисами Philip Somerville.

До речі, сукню в схожих тонах Діана одягла і на урочистий обід у Бангкоку в Таїланді 1988 року. Вона також була від Catherine Walker.

Ідеальний сірий

Меган Маркл та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Меган Маркл віддала шану принцесі Діані та під час свого візиту на Invictus Games 2025 у Канаді. Один із образів герцогині нагадав нам образ її покійної свекрухи 1984 року.

Діана була в сірому пальті з оксамитовим коміром, розробленим Яном Ван Вельденом, і з бантом, пов'язаним на шиї, коли відвідувала медичний центр у Ліссон-Гроув, 7 березня 1984 року, в Лондоні.

А Меган у подовженому блейзері від Doen сірого кольору під який одягла синій светр La Ligne NYC, джинси кльош Veronica Beard, взула замшеві ботильйони Stuart Weitzman з'явилася на матчі з баскетболу на візках між збірними США та Нігерії у конференц-центрі.

Кремовий костюм Меган та рожевий Діани

Принцеса Діана та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У кремовому костюмі від Prada Меган Маркл з'явилася на прийомі до Букінгемського палацу. Вбрання ніжного молочного відтінку, ідеально сиділо на герцогині.

Схожий образ, але тільки рожевого кольору ми бачили на принцесі Діані 1995 року, коли вона приїхала в костюмі від Versace в Кентербері про поспілкуватися з солдатами. До ніжно-рожевого костюма Діана підібрала чорні черевики на маленькому підборі.

Друга весільна сукня Меган

Принцеса Діана та Меган Маркл / Фото: Getty Images

І тут дружина Гаррі, схоже, надихалася свекрухою. Друга весільна сукня герцогині Сассекської, зшита британським дизайнером Стеллою Маккартні, схожа на вбрання принцеси Діани від Catherine Walker, коли вона відвідувала виступ міського балету 1992 року.

Культова толстовка Northwestern University

24 лютого 2025 року Меган Маркл з'явилася в толстовці Northwestern University у відео в сторіз, прогулюючись садом свого будинку в Монтесіто. У Діани була така сама толстовка, яку принцеса носила 1996 року.

Також, нагадаємо, ми зібрали схожі образи Меган Маркл та першої леді США Меланії Трамп.

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