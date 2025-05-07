Надихалася свекрухою: схожі образи принцеси Кейт та принцеси Діани

Принцеса Діана та принц Кейт / © Getty Images

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Любов до червоного кольору

Як і принцеса Діана свого часу, так і Кейт носила пальта червоного кольору. Один зі схожих образів двох королівських осіб представлений на цьому знімку. На фото Кейт разом зі своєю мамою Керол Міддлтон відвідує парад у Військовій академії Сандгерст, де того дня принц Вільям отримував звання офіцера.

Принцеса Кейт і принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана носила червоне пальто трохи довше, поєднувала його з мініатюрним червоним капелюхом з вуаллю і шкіряними туфлями-човниками. Обидві дами носили чорні прямокутні клатчі, а Кейт також одягла рукавички.

Сукня на виписвання

Також червону сукню принцеса Кейт обрала у день виписки з пологового будинку із сином принцом Луї (її третьою дитиною). Фото було зроблено 2018 року, коли Кейт із чоловіком Вільямом та новонародженим сином залишали крило Ліндо лікарні Святої Марії у Лондоні.

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Принцеса Кейт і принцеса Діана / © Getty Images

А 1984 року в червоній максісукні з білим коміром залишала крило цієї ж клініки в Лондоні принцеса Діана з маленьким принцом Гаррі на руках. І Кейт, і Діана мали такий щасливий вигляд із синами на руках.

І ще один вихід із пологового будинку

Ще один схожий образ Кейт обрала на виписування зі своїм первістком принцом Джорджем у липні 2013 року.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Того дня Кетрін з’явилася на публіці у блакитній сукні від Jenny Packham у дрібний білий горох. У схожому вбранні виходила до публіки в день виписки мама Вільяма принцеса Діана далекого 1982 року, з новонародженим Вільямом на руках. Вбрання Діани відповідало духу того часу, в якому жила принцеса.

У схожих вбраннях та білих хустках

Принцеса Уельська Кейт під час візиту до Куала-Лумпуру з’явилася в схожому за стилем образі і з хусткою на голові, яку носила принцеса Діана під час візиту до Пакистану 1996 року.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Кетрін відвідала тоді мечеть Асьякірін під час їхнього з принцом Вільямом турі Далеким Сходом. На обох принцесах були вбрання в пастельних відтінках з ґудзиками на грудях і білі хустки.

Лижні луки

Принцеса Діана любила лижний відпочинок, любить його і принцеса Кейт. На цьому знімку Діана одягнена у червоний лижний костюм та пов’язку на голову, в руках вона тримає лижі.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт у червоній лижній куртці, але без головного убору була зазнімкована на лижному відпочинку у швейцарських горах. Та відпустка якраз припала на день народження принцеси Уельської.

Бежевий їм пасує

Знімок принцеси Діани було зроблено, коли вона зустрічалася з натовпом у дощовий день у Кармартені під час свого першого офіційного візиту до Уельсу. На принцесі було бежеве пальто і на голові у неї був мініатюрний капелюх з хутряною деталлю. А Кейт Міддлтон носила схоже пальто і хутряний головний убір в останній день перегонів у Челтнемі 2006 року.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, ми також показували, як Меган Маркл (дружина молодшого сина Діани — принца Гаррі) надихалася образами своєї свекрухи.