ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
3 хв

Надихалася свекрухою: схожі образи принцеси Кейт та принцеси Діани

Принцеса Кейт не часто, але все ж таки повторювала образи своєї знаменитої свекрухи принцеси Діани, попередньої принцеси Уельської та першої дружини короля Чарльза. Ми зібрали деякі з них, щоб оцінити.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана та принц Кейт

Принцеса Діана та принц Кейт / © Getty Images

Любов до червоного кольору

Як і принцеса Діана свого часу, так і Кейт носила пальта червоного кольору. Один зі схожих образів двох королівських осіб представлений на цьому знімку. На фото Кейт разом зі своєю мамою Керол Міддлтон відвідує парад у Військовій академії Сандгерст, де того дня принц Вільям отримував звання офіцера.

Принцеса Кейт і принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Кейт і принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана носила червоне пальто трохи довше, поєднувала його з мініатюрним червоним капелюхом з вуаллю і шкіряними туфлями-човниками. Обидві дами носили чорні прямокутні клатчі, а Кейт також одягла рукавички.

Сукня на виписвання

Також червону сукню принцеса Кейт обрала у день виписки з пологового будинку із сином принцом Луї (її третьою дитиною). Фото було зроблено 2018 року, коли Кейт із чоловіком Вільямом та новонародженим сином залишали крило Ліндо лікарні Святої Марії у Лондоні.

Принцеса Кейт і принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Кейт і принцеса Діана / © Getty Images

А 1984 року в червоній максісукні з білим коміром залишала крило цієї ж клініки в Лондоні принцеса Діана з маленьким принцом Гаррі на руках. І Кейт, і Діана мали такий щасливий вигляд із синами на руках.

І ще один вихід із пологового будинку

Ще один схожий образ Кейт обрала на виписування зі своїм первістком принцом Джорджем у липні 2013 року.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Того дня Кетрін з’явилася на публіці у блакитній сукні від Jenny Packham у дрібний білий горох. У схожому вбранні виходила до публіки в день виписки мама Вільяма принцеса Діана далекого 1982 року, з новонародженим Вільямом на руках. Вбрання Діани відповідало духу того часу, в якому жила принцеса.

У схожих вбраннях та білих хустках

Принцеса Уельська Кейт під час візиту до Куала-Лумпуру з’явилася в схожому за стилем образі і з хусткою на голові, яку носила принцеса Діана під час візиту до Пакистану 1996 року.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Кетрін відвідала тоді мечеть Асьякірін під час їхнього з принцом Вільямом турі Далеким Сходом. На обох принцесах були вбрання в пастельних відтінках з ґудзиками на грудях і білі хустки.

Лижні луки

Принцеса Діана любила лижний відпочинок, любить його і принцеса Кейт. На цьому знімку Діана одягнена у червоний лижний костюм та пов’язку на голову, в руках вона тримає лижі.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт у червоній лижній куртці, але без головного убору була зазнімкована на лижному відпочинку у швейцарських горах. Та відпустка якраз припала на день народження принцеси Уельської.

Бежевий їм пасує

Знімок принцеси Діани було зроблено, коли вона зустрічалася з натовпом у дощовий день у Кармартені під час свого першого офіційного візиту до Уельсу. На принцесі було бежеве пальто і на голові у неї був мініатюрний капелюх з хутряною деталлю. А Кейт Міддлтон носила схоже пальто і хутряний головний убір в останній день перегонів у Челтнемі 2006 року.

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Діана та принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, ми також показували, як Меган Маркл (дружина молодшого сина Діани — принца Гаррі) надихалася образами своєї свекрухи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie