Наомі Кемпбелл і Victoria's Secret: чому супермодель так і не стала "ангелом" бренду
Попри те, що крила вона неодноразово носила — контракт із брендом так і не уклала.
Наомі впродовж багатьох років є однією з найзатребуваніших моделей світу моди і виходила на подіуми під час показів найвідоміших брендів. Вона зробила собі ім’я як супермодель 90-х, але ніколи не була «ангелом» білизняного бренду Victoria’s Secret.
Проте Кемпбелл виходила на подіум під час показів Victoria’s Secret багато разів і з легкістю носила найкрасивіші крила і найрозкішнішу та найгламурнішу спідню білизну, створену цією компанією.
Уперше Кемпбелл взяла участь у шоу 1995 року — це був другий в історії показ бренду Victoria’s Secret. Надалі вона з’явилася в шоу ще сім разів. Останнє дефіле супермоделі для бренду відбулося 2005 року.
На запитання, чому вона так і не стала штатним «ангелом», супермодель відповіла: «Вони не могли собі мене дозволити». Про яку саме суму йшлося — Наомі так і не зізналася.
Оскільки шоу повертається на подіум з новим показом, пропонуємо поглянути на те, як «підривала» його подіум Наомі Кемпбелл. Хто знає, можливо ми ще побачимо її на цьому показі.
Також зазначимо, що «ангели» — моделі, які підписують контракт із брендом, — зобов’язані не тільки виходити на подіум, а й представляти бренд на заходах, зніматися для журналів і бути обличчям рекламних кампаній. Усе це впливає на їхню популярність і фінанси. Багато зірок Victoria’s Secret, як-от Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол та Ізабель Гулар, продовжують співпрацювати із брендом десятиліттями і є найуспішнішими представницями галузі.