174
2 хв

Наомі Кемпбелл і Victoria's Secret: чому супермодель так і не стала "ангелом" бренду

Попри те, що крила вона неодноразово носила — контракт із брендом так і не уклала.

Юлія Каранковська
Наомі Кемпбелл Victorias Secret

Наомі Кемпбелл Victorias Secret / © Getty Images

Наомі впродовж багатьох років є однією з найзатребуваніших моделей світу моди і виходила на подіуми під час показів найвідоміших брендів. Вона зробила собі ім’я як супермодель 90-х, але ніколи не була «ангелом» білизняного бренду Victoria’s Secret.

Проте Кемпбелл виходила на подіум під час показів Victoria’s Secret багато разів і з легкістю носила найкрасивіші крила і найрозкішнішу та найгламурнішу спідню білизну, створену цією компанією.

Уперше Кемпбелл взяла участь у шоу 1995 року — це був другий в історії показ бренду Victoria’s Secret. Надалі вона з’явилася в шоу ще сім разів. Останнє дефіле супермоделі для бренду відбулося 2005 року.

На запитання, чому вона так і не стала штатним «ангелом», супермодель відповіла: «Вони не могли собі мене дозволити». Про яку саме суму йшлося — Наомі так і не зізналася.

Оскільки шоу повертається на подіум з новим показом, пропонуємо поглянути на те, як «підривала» його подіум Наомі Кемпбелл. Хто знає, можливо ми ще побачимо її на цьому показі.

1996 рік

Наомі Кемпбелл, 1996 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл, 1996 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

1997 рік

Наомі Кемпбелл, 1997 рік / © Getty Images

Наомі Кемпбелл, 1997 рік / © Getty Images

1998 рік

Наомі Кемпбелл, 1998 рік, Нью-Йорк Plaza Hotel / © Getty Images

Наомі Кемпбелл, 1998 рік, Нью-Йорк Plaza Hotel / © Getty Images

2002 рік

Наомі Кемпбелл, 2002 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл, 2002 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

2003 рік

Наомі Кемпбелл, 2003 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл, 2003 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

2005 рік

Наомі Кемпбелл, 2005 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл, 2005 рік, Нью-Йорк / © Getty Images

Також зазначимо, що «ангели» — моделі, які підписують контракт із брендом, — зобов’язані не тільки виходити на подіум, а й представляти бренд на заходах, зніматися для журналів і бути обличчям рекламних кампаній. Усе це впливає на їхню популярність і фінанси. Багато зірок Victoria’s Secret, як-от Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол та Ізабель Гулар, продовжують співпрацювати із брендом десятиліттями і є найуспішнішими представницями галузі.

