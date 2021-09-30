Наомі Кемпбелл, Мілла Йовович і Карла Бруні: суперзірки пройшлися подіумом під час показу Balmain

Наомі Кемпбелл, Мілла Йовович і Карла Бруні: суперзірки пройшлися подіумом під час показу Balmain

Французький Модний дім Balmain відсвяткував 10-річчя на посаді креативного директора Олів'є Рустама розкішним живим шоу, в якому взяли участь безліч зіркових моделей.

Показ відбувався в мюзик-голі на березі Сени, зал був переповнений фанатами, фотографами, модниками і журналістами. Колекція весна-літо 2022 була показана в межах Тижня моди, який зараз у самому розпалі у Франції.

Олів'є Рустам / Getty Images

Почалося шоу звичайним показом чоловічих і жіночих новинок бренду. Зокрема в новому сезоні Balmain запропонує своїм клієнтам багато екстравагантних речей з вирізами, стрічками, мініспідниці, деконструйовані моделі і аксесуари з властивими бренду великими ланцюжками та зі стьобаною шкірою. Також затримаються в моді і штани з розрізами, але Balmain пропонує ще більш оригінальні моделі з довгими холошнями.

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Кульмінацією показу стала поява на подіумі супермоделей Наомі Кемпбелл, колишньої першої леді Франції Карли Бруні, акторки Міли Йовович і Наталії Водянової. Вони продефілювали в розкішних розшитих каменями і бісером сукнях з довгими рукавами.

Поява зірок на сцені була сюрпризом і викликала в залі справжнє захоплення.

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ колекції весна-літо 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Також такий трюк з супермоделями нещодавно зробила і Донателла Версаче. Для показу своєї колекції-колаборації з Fendi вона задіяла зірок 90-х: Крістен Макменамі, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Ембер Валлетту, Естер Каньядас.

Крістен МакМенамі, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Ембер Валлетта, Естер Каньядас / Getty Images

Читайте також: З накладними вухами тварин: як минув показ нової колекції Burberry

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання