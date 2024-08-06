Наречена була в Armani: який вигляд мали Том Круз та Кеті Голмс у день свого розкішного весілля в Італії

Не всі шлюби знаменитостей закінчуються "жили довго і щасливо", але це не означає, що ми не можемо згадати їхні весільні образи. Однією з найкрасивіших зіркових пар нульових були актори Том Круз та Кеті Голмс.

Пара почала зустрічатися 2005 року, у квітні 2006-го у них народилася дочка, яку назвали Сурі. Весілля акторів відбулося вже після народження дитини – 18 листопада 2006 року в замку 15 століття Орсіні-Одескалькі у місті Браччано. Вони одружилися на саєнтологічній церемонії, на якій було близько 150 близьких родичів і друзів молодят, багато з них були представники вищого суспільства — актори, співаки та інші багаті люди.

На весіллі були феєрверки, п'ятиярусний торт та виступ легендарного Андреа Бочеллі. Нібито весілля коштувало їм тоді 3 мільйони доларів. Головним дизайнером на заході був Giorgio Armani – він створив весільну сукню Голмс. Це було вбрання з відкритими плечима, оздоблене кристалами Swarovski. Як повідомляв тоді журнал People, на розміщення одних тільки кристалів пішло 350 годин роботи. Після церемонії наречена переодяглася в іншу сукню від Giorgio Armani, але на одне плече.

Том Круз та Кеті Голмс / Фото: Getty Images

29 червня 2012 року Голмс подала на розлучення з Крузом. Дочка Сурі залишилася жити з матір'ю.

Читайте також: