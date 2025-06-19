Натхненна образом принцеси Діани: що відомо про весільну сукню Мераї Кері і чому вона одягала її двічі

Мерая Кері / © Associated Press

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Коли співачка Мерая Кері виходила заміж уперше, вона однозначно надихнулася образом принцеси Діани для створення своєї весільної сукні, що навіть підтверджувала модельєрка Вера Вонг, яка цю сукню створила.

«Це була епоха принцеси Діани, і вона була дуже зворушена і під впливом цього весілля. Я також знала Мераю і знала її чоловіка в той час, Томмі Моттолу, і вони хотіли дійсно відсвяткувати на повну. Я думаю, що шлейф був близько 22 футів (близько 6,5 метрів — ред.); він був дуже схожий на Діаний у Вестмінстерському абатстві. Вона хотіла такої ж помпезності, урочистості, романтики та об’єму. Вона дійсно хотіла бути як принцеса, і це було просто одне з тих весіль, які були дійсно казкою в сенсі масштабу — і я маю на увазі не лише сукню, але і святкування, вечерю після нього і все інше. Це був рок-н-рол... або рок-н-королівський», — казала Вонг.

Мерая Кері / © Associated Press

Сукня коштувала 25 тисяч доларів, у неї була опущена лінія плеча, пишна спідниця, розшитий бісером корсет і бант на спині. Образ наречена також доповнила тіарою, об'ємною зачіскою та дуже довгою фатою. Шлейф був настільки довгим, що Мераї допомагали його нести шість помічників.

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Мерая Кері / © Getty Images

Однак, як і у випадку принцеси Діани, казкова сукня не принесла успіху шлюбу. Роман Мераї завершився 1997 року — вони з першим чоловіком розлучилися.

Мерая Кері / © Associated Press

Але сукню співачка зберегла. Хто б міг подумати, що через багато років вона одягне це вбрання повторно. У 2005 році Мерая знову одягла цю сукню для свого музичного кліпу знятого на хіт We Belong Together.

«Весільна сукня була оригінальною сукнею Vera Wang, яку я одягала деякий час тому, і яку я носила з певної нагоди, і вона зберігалася на складі, і коли ми придумали концепцію для відео, в якому був елемент весілля, я сказала: “Ну, у мене є моя стара весільна сукня”. Вона все ще цінна для мене, тому що я не можу повірити, що я колись була заміжня, але що вдієш, кінець історії. І я знала, що ми не зможемо отримати приголомшливу сукню за два дні, тому я просто дістала цю сукню зі складу — у неї 27-футовий шлейф, і вона була просто розшита вручну бісером та іншим, тому я подумала, що ми могли б використати її з користю», — розповіла сама співачка.