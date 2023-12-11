Навіщо вони це одягли: 10 найневдаліших образів зірок 2023 року

Іноді нам здається, що образи та сукні знаменитостей завжди ідеальні та вдалі, але це не зовсім так, оскільки помилки часто допускають і вони, і їхні стилісти.
Хоч як би нам хотілося завжди бачити зірок лише в ідеальних образах, але не минулося і без дивини і цього року. Тому поки ми прощаємося з 2023 роком і готуємося до наступного, згадаймо найгірші вбрання знаменитостей і сподіватимемося, що більше це на них не побачимо ніколи.
Лілі Джеймс
Зазвичай образи акторки захоплюють дух, адже вони сексуальні, романтичні та ідеально сидять на її гарній фігурі, але під час її появи на церемонії "Золотий глобус", щось із вибраним нею вбранням пішло не так. Зірка "Попелюшки" одягла червону сукню від Versace і сиділа вона на ній вкрай невдало, адже топ був досить маленьким, спідниця надто довгою, а талію просто їй передавило.
Джулія Фокс
Американська модель дуже часто нас шокувала цього року, адже постійно змінювала імідж і виходила на публіку то в дивному вбранні, то голому. Але був випадок, коли Джулія все ж таки спробувала мати на червоній доріжці хоч трохи нормальний вигляд і одягла чорну сукню від Annakiki, але корсет вбрання був настільки тісний, що передав їй груди і це мало аномальний вигляд.
Дженніфер Лоуренс
Оскароносна акторка також припустилася модної помилки, коли одягла на прем'єру фільму "Без образ" дуже дивну бежеву сукню Loewe, яка просто зіпсувала її фігуру і зробила безформною. До того ж оксамитова сукня злилася з кольором шкіри Дженніфер.
Рейчел Макадамс
Рейчел теж даремно одягла цю сукню від Givenchy. На фігурі акторки вона мала невдалий вигляд і додавала їй ваги. Також прикраса на шиї не підходила до неї, оскільки сукня мала високу горловину і краплеподібний виріз між грудьми і кольє Bulgari на всіх фотографіях мало перекошений вигляд.
Наталі Портман
Вбрання акторки в мініспідниці засмутило до сліз. На прем'єрний показ фільму "Травень, грудень" вона одягла комплект від Schiaparelli, але якщо топ ще мав непоганий вигляд, то спідниця нагадувала вигнуту вінілову платівку.
Джуліанна Мур
Але не варто думати, що на тій прем'єрі фільму даремно послухала стилістів лише Наталі, оскільки також здивувала її колега Джуліанна Мур. 63-річна зірка одягла червону пряму сукню Prada без бретельок, але вбрання було занадто довгим, через що щільна тканина постійно морщилася. Та й загалом на Мур сукня мала невдалий вигляд.
Зоуї Дешанель
Акторка обрала для післяоскарівської вечірки Vanity Fair срібну сукню від відомого бренду Iris van Herpen, але вона їй зовсім не пасувала. До того ж, вона зробила високу старомодну зачіску, що в цілому мала просто дивний вигляд.
Голлі Бейлі
Зірка ремейку Disney "Русалонька", відвідала захід Vanity Fair у червоній сукні від Mônot з рукавами та ефектними вирізами на животі. Однак образ вийшов не дуже вдалим, оскільки тканина на грудях дівчини була дуже вузькою і трохи демонструвала світлу смужку від купальника. Також надто довгими були й рукави, через що вони морщились.
Скарлетт Йоганссон
Акторка на презентацію фільму "Астероїд-Сіті" прийшла у білосніжній сукні з круїзної колекції 2024 року бренду Carolina Herrera. Вбрання мало багато оборок і обтискало фігуру Скарлет, його нижня частина була виконана у вигляді спідниці зі складками, а декольте прикрашала велика квітка. Образ Скарлет був досить милим, але через поєднання зачіски і не найвдалішої довжини сукні, вона в цьому луку більше нагадувала не успішну акторку, а випускницю 1980-х років.
Ноа Сайрус
Молодша сестра співачки Майлі Сайрус вже традиційно потрапляє до наших щорічних добірок невдалих та дивних образів. Цього року дівчина також продемонструвала багато специфічних луків, але все ж таки ми виділимо її вбрання в білому кольорі від бренду Stella McCartney. Образ Ноа включав асиметричну сукню-майку, чепчик та чоботи. Мало того, що в цьому вбранні вона була схожа на немовля, так ще й низ її сукні дуже пом'явся.
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