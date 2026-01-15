Навіщо Марії-Антуанетті було чотири нових пари взуття щодня: цікавий факт про королеву Франції

Марія-Антуанетта / © Суспільне надбання

Як королева Франції, Марія-Антуанетта потребувала безліч пар взуття для найрізноманітніших нагод. Звісно, за сучасними мірками це здається надмірною розкішшю, але не за стандартами французької королівської родини того часу. Наприклад, майбутній король Франції Карл X мав нову пару взуття на щодень.

Потреба в такій кількості взуття королеви пояснювалася тим, що через укорочені подоли модних суконь 18 століття туфлі часто було видно з-під сукні.

Танці, безумовно, були теж важливою складовою офіційного життя при дворі Версаля, а Марія-Антуанетта славилася своїм вишуканим танцювальним стилем. Під час танцю оцінювали її роботу ніг, тож, звісно, уважно дивилися й на взуття. Марія-Антуанетта також досконало володіла так званим «версальським ковзанням» — це був особливий рух, який створював враження, ніби її ноги не торкаються землі. Вона рухалася настільки плавно, немов ковзала. Саме тому королеві Франції було потрібно так багато взуття, і, звісно, воно виготовлялося на замовлення та коштувало цілий статок. Лише за один рік вона витратила на взуття майже 2600 ліврів, що може бути рівноцінно сьогодні 30 000-50 000 євро.