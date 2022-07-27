Навіть із принцесами трапляється: модний конфуз із сукнею, який не збентежив принцесу Діану

Неприємна ситуація для кожної жінки – це з'явиться на важливому заході у такій самій сукні, як у якоїсь іншої гості. Це миттєво привертає зайву увагу і більше ніхто не дивиться на сукню, яка так старанно вибиралася – всім цікава лише її власниця.

Якщо така історія відбувається на випускному балі або на вечірці, то закінчується лише жартами, але якщо ви повторили образ принцеси, то миттєво з'являєтеся у заголовку. Якось 1985 року подібна історія сталася з дівчиною на ім'я Наташа Фейрвезер, яка прийшла на вечірку до Віндзорського замку, де тоді святкували 21-й день народження принца Едварда.

"Я навчалася в університеті з Едвардом, але зовсім його не знала, — розповіла в інтерв'ю Vogue Фейрвезер, яка зараз працює літературною агенткою. "Але я зустріла Джеймса Огілві за два місяці до того, як було розіслано запрошення на вечірку — це був не зовсім мій світ, [тому] було дуже мило з його боку запросити мене".

Отримавши запрошення на захід, Фейрвезер зіштовхнулася з одвічною дилемою, що одягнути. За допомогою дівчина вирішила звернутися до сестри і та позичила їй красиву чорно-білу сукню без бретельок з оксамиту та шовку кольору слонової кістки.

"Моя сестра мешкала в Лондоні і була набагато гламурнішою за мене, тому у неї була ця неймовірна сукня, яку вона купила на розпродажі", — розповіла вона про вибір сукні.

Кумедно те, що зовсім випадково сукня, яку Наташа позичила у сестри, виявилася точно такою, що вдягла на той самий захід найпопулярніша дівчина Великої Британії – принцеса Діана. Вбрання виявилося дизайнерською сукнею від британського модельєра Мюррея Арбейда.

Принцеса Діана в тій же сукні на бенкеті в Лондоні у грудні 1985 року / Фото: Getty Images

"Мене запросили майже випадково, і я почувалася самозванкою в гарній бальній сукні з чорного оксамиту і шовку кольору слонової кістки, яку я запозичила у своєї старшої сестри. Опинившись у дверях, я нервово поралася зі своїми прикрасами Butler & Wilson, скануючи величезний натовп у пошуках жменьки людей, яких знала на вечірці. Знайшовши друга, він сказав мені, що я здійснила кричущий помилку, одягнувши ту ж сукню, що і принцеса Діана: "Боже, це приголомшливе плаття, але я тільки що бачив Діану і майже впевнений, що на ній така сама сукня", — розповіла Фейрвезер.

Принцеса Діана в тій же сукні на бенкеті в Лондоні у грудні 1985 року / Фото: Getty Images

Далі не знаючи що робити чи піти, чи залишитися, через знайомих Наташі влаштували зустріч із королевою-матір'ю, щоб запитати пораду.

"Ми знайшли її у вітальні, і я пояснила їй своє скрутне становище. Вона була дуже мила зі мною і сказала: "Все гаразд. Іди, добре проведи час і не думай більше про це.

Також Фейрвезер зізналася, що вечірка виявилася досить веселою та без подій. Коли гості помічали, що на дівчині така сама сукня, як і на принцесі, то підходили поговорити і щось запитати про її вбрання.

"Коли я помітила, що Діана і Чарльз пішли на танцпол, я підійшла і станцювала дуже близько до них, щоб вони помітили (вбрання — ред.). Наскільки я пам'ятаю, Чарльз вказав їй на це, і вона розсміялася".

Також відомо, що преса пропонувала Наташі того вечора круглі суми за фото, але вона відмовилася позувати. Але ті не менш кілька видань все ж таки написали про цей модний конфуз. Багато років дівчина зберігала вбрання, але все ж таки в 2021 році вирішила продати на аукціоні своєї подруги — колекціонера К'яри Менаж.

Сукня Наташі Фейрвезер, що виставляється на аукціоні Керрі Тейлор / Фото: www.kerrytaylorauctions.com

А ось Діану популярність вбрання мабуть не збентежила, оскільки цю ж сукню вона одягала ще раз того ж року, але вже взимку. Образ вона доповнила тоді своїм улюбленим чокером, сережками у вигляді квітів (зараз їх носить герцогиня Кембриджська), золотим браслетом, рукавичками та віялом. Це вбрання принцеси Уельської теж було продано на аукціоні, але у 1997 році.

Принцеса Діана в тій же сукні на бенкеті в Лондоні у грудні 1985 року / Фото: Getty Images

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