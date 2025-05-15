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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
1373
Час на прочитання
2 хв

Найдорожча прикраса із червоної доріжки: унікальне кольє Ніколь Кідман за 7 мільйонів доларів

Ця прикраса зовсім не схожа на те, що зірки зазвичай демонструють під час своїх світських виходів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Зірки часто співпрацюють зі знаменитими ювелірними брендами, які надають їм свої прикраси для червоних доріжок, але прикраса, яку носила Ніколь Кідман 2008 року, була такою незвичайною, що увійшла в історію.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

У ті роки Ніколь співпрацювала зі стилісткою і дизайнеркою Л’Рен Скотт, яка запропонувала вагітній акторці одягнути на червону доріжку 80-ї церемонії «Оскар» елегантну чорну сукню від Balenciaga, яка підкреслювала б її невеликий на той момент живіт.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Однак сукня була лише фотоном, щоб вся увага була приділена прикрасі, яку носила Ніколь. На шиї Кідман красувався сотуар з необроблених алмазів вагою 1399 каратів, який був створений за задумом Л’Рен Скотт у Франції ювелірною компанією.

Це довге діамантове кольє, ніби недбало накинуте на фарфорову шию акторки, є однією з найнезвичайніших прикрас, коли-небудь одягнених на червону доріжку і однією з найдорожчих. Воно містило загалом 7645 діамантів зовсім різної форми і розміру, а на його створення пішло 6200 годин тобто 258 днів.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Прикраса на той момент оцінювалася в 7 мільйонів доларів.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Дизайнерка та стилістка Л’Рен Скотт пішла з життя 2014 року. Жінка вчинила самогубство повісившись у своїй квартирі в Нью-Йорку у віці 49 років, причиною цього, ймовірно, стала депресія. На її похороні були Мік Джаггер та Ніколь Кідман. Де зараз прикраса, яку вона розробила — невідомо, проте після своєї смерті Л’Рен Скотт залишила все своє майно Міку Джаггеру.

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
1373
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