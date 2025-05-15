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- Зірки і мода
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Найдорожча прикраса із червоної доріжки: унікальне кольє Ніколь Кідман за 7 мільйонів доларів
Ця прикраса зовсім не схожа на те, що зірки зазвичай демонструють під час своїх світських виходів.
Зірки часто співпрацюють зі знаменитими ювелірними брендами, які надають їм свої прикраси для червоних доріжок, але прикраса, яку носила Ніколь Кідман 2008 року, була такою незвичайною, що увійшла в історію.
У ті роки Ніколь співпрацювала зі стилісткою і дизайнеркою Л’Рен Скотт, яка запропонувала вагітній акторці одягнути на червону доріжку 80-ї церемонії «Оскар» елегантну чорну сукню від Balenciaga, яка підкреслювала б її невеликий на той момент живіт.
Однак сукня була лише фотоном, щоб вся увага була приділена прикрасі, яку носила Ніколь. На шиї Кідман красувався сотуар з необроблених алмазів вагою 1399 каратів, який був створений за задумом Л’Рен Скотт у Франції ювелірною компанією.
Це довге діамантове кольє, ніби недбало накинуте на фарфорову шию акторки, є однією з найнезвичайніших прикрас, коли-небудь одягнених на червону доріжку і однією з найдорожчих. Воно містило загалом 7645 діамантів зовсім різної форми і розміру, а на його створення пішло 6200 годин тобто 258 днів.
Прикраса на той момент оцінювалася в 7 мільйонів доларів.
Дизайнерка та стилістка Л’Рен Скотт пішла з життя 2014 року. Жінка вчинила самогубство повісившись у своїй квартирі в Нью-Йорку у віці 49 років, причиною цього, ймовірно, стала депресія. На її похороні були Мік Джаггер та Ніколь Кідман. Де зараз прикраса, яку вона розробила — невідомо, проте після своєї смерті Л’Рен Скотт залишила все своє майно Міку Джаггеру.