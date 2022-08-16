Найдорожча сукня "Оскара": історія розкішного вбрання від Dior, через яке впала Дженніфер Лоуренс

Церемонія вручення кінопремії "Оскар" - подія, до якої завжди прикута величезна кількість уваги, тому вбрання гостей заходу особливо розкішне та дороге. Для багатьох дизайнерів та брендів поява зірок у їхньому вбранні на червоній доріжці - найкраща реклама та можливість потрапити в історію, тому вони із задоволенням співпрацюють з акторами, особливо, якщо ті у списку номінантів на перемогу.

Не пропустив свій шанс і Модний дім Dior. У жовтні 2012 року, після того, як на екрани вийшло два касові фільми "Голодні ігри" та "Збірка промінців надії" з молодою акторкою Дженніфер Лоуренс, бренд пропонує дівчині співпрацю та контракт на 15 мільйонів доларів, згідно з яким на кожному світському заході Дженніфер має з'являтися в образах від Модного дому.

За кілька місяців стає відомо, що Дженніфер одна з номінанток на "Оскар" і вже в лютому 2013-го вона виходить на червону доріжку у розкішній бальній сукні від Dior. Вбрання акторки було виконане у ніжно-рожевому кольорі, мало величезну спідницю зі шлейфом, що нагадувала бутон квітки, а тканина сукні мала тиснення у вигляді троянд та листя.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Сукня не мала бретелів і була з відкритою лінією плечей, а доповнила акторка її тонким ланцюжком на шиї, діамантовими сережки та кількома кільцями на руках. Волосся Дженніфер було укладене в елегантну зачіску, а на обличчі візажисти зробили їй дуже ніжний макіяж.

Сукня розроблена Рафом Сімонсом, який на той час був креативним директором бренду. Вбрання увійшло до колекції Christian Dior Haute Couture. Точна вартість сукні брендом не оголошувалась, але неодноразово ходили чутки, що ціна вбрання становила 4 мільйони доларів. Лоуренс за сукню не платила - її їй надали як амбасадорці бренду.

Таким чином, сукня акторки стала найдорожчим вбранням в історії церемонії "Оскар" (раніше цінову першість багато років утримувала золота сукня Ніколь Кідман, створена Джоном Гальяно).

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Оскільки Дженніфер зв'язана контрактом, то особливої волі впливати на вибір образів не має, а просто підпорядковується бренду. "Я одягаю все, що мені каже Раф", - сказала якось вона (зазначимо, що 2015 року дизайнер залишив Модний дім і зараз пост креативного директора обіймає Марія Грація К'юрі). Також акторка зізналася, що виснажливих примірок не було - вона вперше побачила та приміряла вбрання вранці в день церемонії, і воно чудово підійшло їй.

Але, попри те, що сукня акторки справді дуже гарна, можливо бурхливого резонансу вона б і не викликала, якби не відбулося дві події: по-перше, того дня Дженніфер отримала "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль", а, по-друге, піднімавшись за нагородою, дівчина впала на сходах, заплутавшись у подолі свого величезного і дуже дорогого вбрання.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Неприємність трапилася через те, що сукня була дуже довгою, а тканина важкою, тому пересування в ній вимагало особливої техніки: спідницю треба було підіймати перед собою і трохи підштовхувати ногами. Але через хвилювання Дженніфер зовсім забула всі рекомендації, які їй дав дизайнер, тим паче, коли почула своє ім'я серед переможців. Після падіння вона була дуже збентежена і, мабуть, геть забула все, що хотіла сказати, та ще й зал із найвідомішими акторами Голлівуду встав і засинав дівчину оплесками, що її ще більше збентежило. Тому акторка виголосила дуже коротку промову.

"Ви встали, тому що відчули себе ніяково, коли я впала, і тепер я страшенно збентежена. Але все одно дуже дякую", - сказала вона зі сцени, а також окремо подякувала близьким та колегам.

Та подія стала для 22-річної дівчини знаковою, оскільки її сукня увійшла в історію, як найдорожча, а коротка збентежена мова - найщирішою. Дім Dior згодом продовжив контракт із Дженніфер ще на кілька років.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

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