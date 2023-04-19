Найдорожча сукня в історії: що відомо про розкішне весільне вбрання княгині Монако Грейс Келлі

Це один з найвідоміших вбрань в історії королівських весіль і протягом десятиліть він залишається взірцем для наслідування у багатьох наречених. Сьогодні ми розповімо вам історію цієї гарної сукні.

Історія кохання американської акторки Грейс Келлі часто здається казкою, адже успішна та знаменита красуня з Америки зустрічає прекрасного європейського принца, закохується та виходить за нього заміж, ставши княгинею маленької європейської країни. Звичайно, життя у пари згодом було не таким казковим і солодким, як може здатися, але все ж таки їхній союз став частиною історії, а весілля і, зокрема образ нареченої, — одними з найзнаковіших подій 20 століття.

Весілля Грейс Келлі та князя Монако Реньє III / Фото: Getty Images

Церемонія вінчання Келлі та принца Монако Реньє III – відбулася 19 квітня 1956 року в Монако, у Соборі Святого Миколая.

Грейс, як старанна католичка, обрала для церкви вбрання з рукавами та без декольте. Це була чудова сукня, яка через десятиліття від дня весілля має стильний і елегантний вигляд, а в момент самої церемонії показала як наречена, голлівудська суперзірка, йдучи до вівтаря, перетворюється в ній на принцесу.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Авторкою сукні є американка Гелен Роуз і ні, вона не іменита модельєрка чи засновниця Модного дому — ця жінка костюмерка студії Metro-Goldwyn-Mayer і саме вона розробляла деякі образи для фільмів, де зіграла Грейс. Сукня стала весільним подарунком Келлі від Metro-Goldwyn-Mayer.

Ескіз весільної сукні Грейс Келлі / Фото: Getty Images

Грейс тісно співпрацювала з Гелен під час створення вбрання і відомо, що кінодіва надихалася вбраннями з фільмів та костюмів в архівах кіностудії і, ймовірно, їй дуже сподобалася сукня з фільму 1952 року "Запрошення", оскільки вона є практично її копією і теж була розроблена Гелен Роуз.

Фасон вбрання Грейс досить класичний для 50-х років, адже основна спідниця (всього їх було три) була виконана у вигляді дзвону із щільного шовкового фаю (також відомого як пу-де-суа – фр. Poult-de-soie), яка ідеально тримала форму, коли наречена пересувалась, сукня не плуталася у неї під ногами і мала вигляд комфортної. Але також вона мала шлейф і складний верх, який складався з нижнього ліфа, виконаного у вигляді корсета, і верхньої мереживної частини, зробленої зі 125-річного брюссельського мережива. Талію нареченої прикрашав широкий пояс зі складками, що надавав їй неймовірної тонкості та витонченості.

Деталі сукні / Фото: Associated Press

Комір сукні був у вигляді стійки, а декольте прикрашали ніжні білі ґудзики, на ній була вишивка перлами. Для виготовлення сукні знадобилося шість тижнів та 30 швачок. Також вона не є цілісною, а насправді складається з чотирьох різних частин, які одягаються окремо. Дизайн вбрання тримався в найсуворішому секреті і протягом усього часу роботи над ним, і був розкритий за два дні до весілля

Весільна сукня Грейс Келлі / Фото: Getty Images

Згідно з виданням Insider, 1956 року весільна сукня княгині Монако коштувала 65 200 доларів, що сьогодні еквівалентно приблизно 623 000 доларів, а це робить її однією із найдорожчих королівських весільних вбрань. Але, оскільки вбрання було подарунком кіностудії, Келлі, ймовірно, не витратила на нього нічого. Практично одразу після весілля Грейс подарувала сукню до Філадельфійського музею мистецтва, що у США, який розташований в її рідному місті Філадельфія.

Весільна сукня Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Також варто додати, що весільний образ наречена доповнила цікавими прикрасами. Особливу увагу привертав головний убір, адже на відміну від багатьох інших королівських наречених, Грейс не наділа тіару, а віддала перевагу прикрасі розшитій перлами та штучними квітами апельсина. До цього головного убору кріпилася фата, яку дизайнерка розробила з урахуванням того, що Грейс зніматимуть — вона хотіла, щоб обличчя нареченої було добре видно, тому зробила фату повністю прозорою, а вишивка з квітами та птахами прикрашала її нижню частину.

Весілля Грейс Келлі / Фото: Getty Images

Також вона взяла з собою на церемонію молитовник, маленький білий букет із конвалій і взула туфлі, зроблені на замовлення David Evins, її вуха прикрашали сережки з перлами. Чи було у Грейс того дня "щось синє", відповідно до традиції, — невідомо, але 2005 року співробітники музею виявили всередині туфлі нареченої монетку, яку туди поклав дизайнер "щоб таланило".

Молитовник / Фото: Associated Press

Детали вишивки на взутті / Фото: Associated Press

Туфлі Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Через багато років після цього "весілля століття", вбрання голлівудської акторки залишається однією з найвідоміших весільних суконь усіх часів, її багато разів копіювали та надихалися нею інші дизайнери і наречені.

Весілля Грейс Келлі / Фото: Associated Press

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