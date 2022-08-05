Найефектніша сукня з прапором: історія патріотичного вбрання Джері Голлівелл зі Spice Girls

Відтоді як співачка одягала це вбрання минуло 25 років, але воно досі залишається одним із найкультовіших образів попзірок.

Spice Girls - це культовий британський попгурт, учасницями якої було п'ять дівчат: Мелані Браун, Емма Бантон, Мелані Чісголм, Джері Голлівелл та Вікторія Адамс (Бекхем). Їхній колектив став феноменом свого часу, адже такого глобального успіху, як у них, не було з часів The Beatles. Тож те, в чому дівчата виходили на публіку, завжди привертало увагу. Їхні вбрання були епатажними, сексуальними і запальними, але все ж символом Spice Girls і синонімом поняття "Крута Британія" став образ лише однієї учасниці - мінісукня Джері Голлівелл.

1997 року Spice Girls запросили виступити на відкритті Brit Awards, де вони також були номіновані на п'ять нагород. Кожна учасниця колективу мала свій образ для виступу. Джері тоді дісталася чорна мінісукня від Gucci, але вона була від неї не в захваті, оскільки та здавалася їй дуже нудною.

Період, у який це сталося, в історії отримав назву "Крута Британія" (Cool Britannia), тоді британці відчували особливу гордість за свою національність. Це було пов'язано з попкультурою, що розвивалася та викликала у молодого покоління піднесений настрій і оптимізм.

Ось і Джері хотіла своїм вбранням на Brit Awards показати, що вона пишається бути британкою, тож вирішила змінити сукню для виступу. Дівчина попросила свою сестру Карен пришити кухонний рушник із прапором Великої Британії (ще його називають Юніон Джек) за 5 фунтів на брендову сукню від Gucci.

Джері Голлівелл на Brit Awards, 1997 рік / Фото: Getty Images

На спину одягу дівчина пришила величезний символ миру - пацифік. Образ вона доповнила червоними лакованими черевиками на величезній підошві, яскравим макіяжем та об'ємною зачіскою.

Джері Голлівелл виступає зі Spice Girls / Фото: Getty Images

Образ співачки спричинив фурор, а наступного дня був у заголовках усіх газет. Патріотична сукня Юніон Джек стала візитівкою Голлівелл, гурту Spice Girls, а також яскравим зразком "Крутої Британії".

Джері Голлівелл виступає зі Spice Girls / Фото: Getty Images

Через рік після свого виступу Джері вирішила продати сукню на аукціоні Sotheby's. Спочатку вона була оцінена в 12 тисяч фунтів, але в результаті торгів її продали за 41320 фунтів. Придбав річ попзірки Пітер Мортон від імені готелю Hard Rock Hotel and Casino у Лас-Вегасі. Отримані гроші дівчина передала благодійній організації, яка займалася лікуванням раку у дітей.

Джері Голлівелл на аукціоні, 1998 рік / Фото: Getty Images

Читайте також: