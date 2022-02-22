Найекстремальніші міні зими: хто зі знаменитостей одягав образ від Miu Miu

Цей мініобраз вирішили приміряти багато відомих особистостей.
Коли італійський Модний дім Miu Miu представив свою колекцію прет-а-порте сезону весна-літо 2022, багато хто дуже здивувався, побачивши на подіумі екстремально короткі мініспідниці з сильно заниженою талією, які бренд пропонував носити з укороченими светрами, що практично оголювали груди, та кроптопами.
Колекція була просочена стилем початку 2000 років, але важко було уявити того, хто наважився б одягти це коротке вбрання. Проте зламала усі шаблони голлівудська зірка Ніколь Кідман, коли з'явилася у цьому образі у фотосесії для журналу Vanity Fair. 54-річна кінозірка стала однією з героїнь нового випуску, присвяченого номінантам на "Оскар". Кідмана цього року номіновано за роль Люсіль Болл у фільмі "Бути Рікардо".
Але Ніколь не єдина, кому сподобався мінівбрання. У цьому образі також з'являлися й інші знаменитості.
К'яра Ферраньї
Анна Делло Руссо
Зендея
Їм Юна
Евер Габо Андерсон
Гейлі Бібер
Лара Стоун
Палома Ельсессер
Saweetie
Ребекка Лі Лонгендайк
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