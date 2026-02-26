Найелегантніша весільна сукня в історії: хто створив вбрання для Керолін Бессетт-Кеннеді

Керолін Бессетт та Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Associated Press

Керолін Бессетт-Кеннеді назавжди залишилась застиглою в часі як ідеальна красуня з вишуканим смаком. Попри те, що вона трагічно померла майже 27 років тому, люди у всьому світі продовжують нею захоплюватись, особливо її мінімалістичним стилем. Одним із найвідоміших образів Керолін залишається її проста весільна сукня, яка після весілля пари стала еталоном весільної моди 90-х, а сьогодні є ідеальним зразком мінімалізму та вишуканого смаку на який рівняються жінки у всьому світі.

Автором сукня Керолін був дизайнер Нарсісо Родрігес з який вона познайомилась завдяки роботі у Calvin Klein. Вона попросила Родрігеса створити дизайн її весільної сукні, коли вони насолоджувалися напоями в ресторані Odeon у модному районі Трайбека в Нью-Йорку.

Він створи три фінальні версії весільної сукні з різних розкішних тканин. Бессетт зупинила свій вибір на мінімалістичному варіанті. Коштувало вбрання з перлового крепу за оцінками 40 тисяч доларів (сукня була його подарунком нареченій), а дизайнер у той час був майже невідомим. Та згодом завдяки розголосу навколо сукні своєї подруги, Родрігес запустив власний бренд протягом року.

«Це був чудовий момент у моїй кар’єрі, але також прекрасний момент у моєму особистому житті», — сказав він Vogue 2018 року. «Хтось, кого я дуже любив, попросив мене пошити найважливішу сукню в її житті».

Керолін Бессетт та Джон Ф. Кеннеді-молодший на історичному фото Деніса Реджі

У сукні було невелике драпування в зоні декольте, тонкі бретельки та трохи розкльошена спідниця. Скороена сукня була по косій. Свій образ нареченої Керолін доповнила тонкими легкими рукавичками та фатою. Однак без драми того дня не обійшлося, оскільки наречена запізнилася на весілля.

У книзі Cbk: Carolyn Bessette Kennedy авторства Суніти Кумар Наїр Джордж Кіріакос, стиліст Керолін, підтвердив, що вона прибула на церемонію вже коли сонце почало сідати, повідомляє Town & Country. Попри тривалий процес консультацій з дизайнерами та примірювання, Керолін сильно схудла і сукня не сиділа вже так, як було потрібно. Можливо втрата ваги була пов’язана зі стресом, який передував церемоніі — її було важко зберегти в таємниці для всього світу. Пара доклала чимало зусиль, щоб це був лише їхній день, а не день усього світу. Тому вбрання нареченої довелося перероблювати просто у день весілля.

Однак, гостя весілля Саша Чермаєфф, одна з найкращих подруг Джона, сказала, що запізнення Керолін насправді зробило церемонію ще більш чарівною.

«Вона запізнилася на весілля — можливо, через хвилювання й бажання, щоб усе було ідеальним. Я завжди думала, що це по-своєму зробило все досконалим, адже сонце вже сідало, і церемонія проходила при свічках. Це було прекрасно».

Дизайнер створив не лише весільну сукню, а й вбрання для подружки нареченої Бессетт — темно-синю сукню з шовкового крепу із завищеною талією — а також сукню для репетиції весілля — кремову модель із розшитого бісером шифону.

Весілля Керолін Бессетт та Джона Ф. Кеннеді-молодшого відбулося 21 вересня 1996 року і на ньому було близько оточена 40 гостей. Церемонія відбулася у Першій африканській баптистській церкві на острові Камберленд. У церкві було лише вісім дерев’яних лавок і не було кондиціонера. Її віддаленість відіграла ключову роль у зусиллях Кеннеді-молодшого та Бессетт приховати подію від преси. Фотографом на весілля був Деніс Реджі, який зазнімкував молодят, що виходили з церкви після завершення вінчання. Знімок, на якому Кеннеді-молодший цілує руку своїй дружині був опублікований у пресі та став однією з найвідоміших весільних фотографій, коли-небудь зроблених, а також першим і єдиним поглядом на сукню Бессетт.