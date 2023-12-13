Найгарячіший тренд 2023 року: хто зі знаменитостей носив топ-нагрудник

Звичайно, нагрудники відомі людству дуже давно і використовувалися раніше, як частина обладунку, але з розвитком моди, у них з'явилася й інша функція — прикрашати жіноче тіло.

Одним із перших дизайнерів, які включили нагрудник у свою колекцію модного одягу, був Ів Сен-Лоран, який 1969 року презентував зліпок бюста німецької моделі та аристократки Верушки фон Лендорф для своєї осінньо-зимової колекції Empreintes.

А ось у 1980-х роках інший модний експериментатор — японський дизайнер Ісей Міяке — презентував світу свій витвір — акриловий нагрудник, який повторював вигини жіночих грудей та мав невелику баску внизу.

Через роки різні дизайнери не залишають ідеї з подібними аксесуарами і якщо 40 років тому така річ вважалася дивиною, то зараз пластикові нагрудники можна побачити в колекціях багатьох дизайнерів. 2023 року такий аксесуар став справжнім трендом серед зірок і багато хто з них одягав нагрудники на червоні доріжки та інші знакові заходи. Пропонуємо згадати, хто із зірок носив топ-нагрудник 2023 року.

Дженніфер Лопес

Під кінець року Джей Ло вирішила також показати, що вона любить сміливі луки і вміє їх носити, тому прийшла на захід Women in Hollywood у синьому топі від бренду Grace Ling із колекції весна-літо 2024 року.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Ріанна

Однією з найгучніших появ року був виступ Ріанни на Супербоулі, оскільки на сцену зірка вийшла вагітною. Також увагу публіки привернуло і червоне пластикове бра співачки від Loewe, але вона його носила у поєднанні з комбінезоном.

Ріанна / Фото: Associated Press

Еллі Голдінг

Британська співачка з'явилася на церемонії BRIT Awards у нагруднику від бренду Cameron Hancock. Виріб був зроблений для неї за індивідуальним замовленням і мав імітацію мокрої тканини, що було дуже красиво та сексуально у поєднанні з класичними чорними штанами.

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Люпіта Ніонго

Зірка фільмів Marvel відвідала 76-ту щорічну церемонію вручення премії "Тоні". Акторка вийшла на червону доріжку у срібному нагруднику, який повторював форму її грудної клітки та грудей. Авторкою виробу є пакистанська художниця та модельєрка Misha Japanwala.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

К'яра Ферраньї

Італійська блогерка та інфлюєнсерка носила золотий нагрудник від Schiaparelli на музичному фестивалі в Сан-Ремо. Свій незвичайний топ дівчина доповнила синьою сукнею.

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

Саффрон Гокінг

На церемонію нагородження Royal Television Society Programme Awards британська акторка прийшла у срібному нагруднику, розробленому на індивідуальне замовлення теж брендом Cameron Hancock, який створив і нагрудник Голдінг. Форма виробу була хвиляста і нагадувала вигнутий метал.

Саффрон Uокінг / Фото: Getty Images

Джулія Фокс

Епатажна модель неодноразово з'являлася на публіці в нагрудниках цього року, але особливо їй сподобався бренд Cameron Hancock, адже його вона носила особливо часто. Однією з незабутніх появ Джулії в нагруднику-корсеті від цього бренду був її похід на презентацію фільму "Щось, що ви сказали вчора ввечері" в Нью-Йорку.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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