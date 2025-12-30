Найгарніші образи Демі Мур 2025 року: чим легендарна акторка дивувала на церемоніях та червоних доріжках

Демі Мур

Для Демі Мур 2025 рік видався особливо працьовитим і насиченим. На початку року вона була за крок до свого першого «Оскара», але попри те, що не виграла його, це не завадило їй стати найпомітнішою зіркою червоних доріжок.

Акторка та її стиліст Бред Горескі створювали щоразу приголомшливі образи із вишуканими сукнями, які доповнювали прикрасами та красивими і гламурними аксессуарами. Кожен вихід акторки на публіку ставав сенсацією і змушував світ говорити про неї, її ролі, розкішне довге волосся та її витонченість, а також доводив, що 63 роки — це просто цифра.

Ми ж пропонуємо згадати 15 найгарніших суконь, які акторка демонструвала 2025 року.

Сукня Erdem

На заході у Лондоні акторка була одягнена у сукню з колекції Erdem весна-літо 2026, якій особливого шарму надали квіткові мотиви, аплікації, каміння та стрази. У зоні стегон вбрання мало об’ємні скульптурні деталі, які створювали ілюзію, що талія в акторки ще тонша. Бретельок у вбрання не було.

Демі Мур / © Associated Press

Ексклюзивна сукня Gucci

У свій день народження Демі Мур вийшла на червону доріжку, але відсвяткувати вирішила по-особливому — одягла чорну сукню від Gucci з «голим» ефектом і дуже глибоким декольте. Вбрання мало довгі рукави та шлейф, а саме воно було зшите з мереживної тканини з бежевою підкладкою. А ось сяяло вбрання у світлі софітів завдяки декору у вигляді чорного бісеру. Сукня була дуже схожою на вбрання з колекції 1996 року, тож, імовірно, саме ним і надихався бренд, коли створював сукню для Демі.

Демі Мур / © Associated Press

Комплект Thom Browne

63-річна знаменитість одягла чорно-біле вбрання від бренду Thom Browne з колекції весна-літо 2026, що включало довгу чорну сукню на тонких бретельках і лаконічну білу блузу з прозорої тканини. Це було просто, але вишукано і елегантно.

Демі Мур / © Getty Images

Вишукана сукня від Prada

Голлівудська зірка відвідала щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії в Лос-Анджелесі у елегантній кастомній сукні. Це було довге вбрання винного кольору А-силуету з продуманим декольте і бретельками. Талія у вбрання була підкресленою, а спідниця — дуже оригінальною, адже одна її частина була прямою, а друга мала вставку з легшої тканини зі складками і шлейфом.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня-краватка Thom Browne

Демі дійсно серйозно підготувалась до цьогорічного Met Gala, оскільки її сукня була натхненна чоловічою краваткою та буквально переосмислювала термін «чорна краватка». Верхня частина сукні мала форму вузла для краватки, тоді як нижня частина виконана як її «хвіст». Цікавою і дійсно оригінальною деталлю став великий круглий елемент, що нагадував петлю для краватки та простягався над головою.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня зі складками від Gapstudio

Приголомшлива брюнетка стала зіркою престижної церемонії нагородження TIME100 Gala, на яку прийшла у творінні Зака Позена — відомого дизайнера, який також створив другу весільну сукню принцеси Євгенії. Елегантна сукня, яка підкреслила фігуру, виявилася чудовим вибором для акторки, оскільки випромінювала особливу вишуканість: спідниця була довгою, а верх був прикрашений складками та мав галтер.

Демі Мур / © Associated Press

Срібна сукня Armani Prive

Голлівудська суперзірка сяяла як діамант у своїй сріблястій сукні від бренду Armani Prive з тонкими бретельками, фігурним глибоким декольте, довгим шлейфом і хитромудрими дрібними вишитими візерунками по всій довжині вбрання. Прикрашали цю сукню також невеликі структуровані складки тканини на стегнах, завдяки яким талія зірки здавалася ще тоншою.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня-калейдоскоп Alexander McQueen

На червоній доріжці церемонії BAFTA 2025 Мур продемонструвала вбрання з яскравою вишивкою бісером, лелітками та різним камінням. Воно мало високу горловину та американську пройму, руки залишалися відкритими. Також сукню прикрашав довгий шлейф. Дизайн вбрання заворожував адже нагадував чи то калейдоскоп, чи то візерунок у стилі вітражів.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня зі смужок Schiaparelli

На врученні премії Critics Choice Awards Мур показала приголомшливе вбрання темно-синього кольору — сукню від французького Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2024. Ця сукня-бюстьє була виготовлена з атласу і мала підкреслену лінією стегон, вона складалася з кількох шарів вирізаних вручну стрічок, що оголювали шкіру акторки. Декольте було прикрашене контрастною чорною вишивкою стразами та лелітками, а на спині у вбрання була шнурівка.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня з незвичайним ліфом Armani Prive

Для церемонії «Золотий глобус» Демі обрала розкішну вечірню сукню від бренду Armani Privé. Це було кастомне вбрання оригінального дизайну. Сукня не мала бретельок, спереду її прикрашала вставка зі стразами, а спідниця була зі шлейфом і пишною. Тяжка тканина сукні мала дуже дорогий та елегантний вигляд.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня Gucci з квітами

Голлівудська зірка мала такий вигляд, ніби зупинила час на галаконцерті LACMA Art+Film, з’явившись у розкішній прозорій сукні, яка підкреслювала її бездоганну фігуру та елегантність. Вбрання було прозорим і виконаним із чорної сітчастої тканини, яка була прикрашена барвистою квітковою вишивкою та бісером, від італійського Модного дому. Вбрання було приталеним, а також мало американську пройму та високу горловину.

Демі Мур / © Associated Press

Золота сукня від Gucci

Зірка відвідала спеціальний показ мініфільму Модного дому Gucci, ставшого заміною звичному показу. У цій короткометражці вона зіграла одну з головних ролей, тому для прем’єри обрала ефектну золоту сукню з колекції весна-літо 2026, створену новим креативним директором бренду Демною Гвасалією. У цій сукні з довгими рукавами, високим коміром та шлейфом, підкресленим гламурними деталями, торочкою з кристалів і бісеру, що рухалася з кожним кроком, Мур сяяла як коштовний камінь.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня з декольте Gucci

На вечірці Vanity Fair Oscar Демі Мур з’явилася у золотій сукні, яка неймовірно сяяла у світлі софітів. Вбрання було прямого і приталеного силуету, а головним його акцентом стало оригінальне і глибоке декольте. Сукня поєднувала у собі елегантність та демонструвала, що акторка не боїться ні модніх провокацій, ні експериментів.

Демі Мур / © Associated Press

Сукня з прозорим ліфом Dior

Сукня з прозорими деталями була незвичним вибором для акторки. Це вбрання із колекції весна-літо 2018 року, а вишивка на ній нагадувала очі, що стало моторошним відсиланням до фільму «Субстанція», у якому вона зіграла. Ліф вбрання був прозорим, тому було видно спідню білизну схожого сіро-блакитного відтінку.

Демі Мур / © Getty Images

Сукня зі шкіри Bottega Veneta

Це вбранні від Bottega Veneta мало цікаве поєднання класичної шкіряної корсета та об’ємної спідниці з рюшами, тому привернуло багато уваги, коли акторка у ньому вийшла у світ. Зокрема, верхня частина являла собою сукню прямого крою зі стьобаною тканиною, яка підкреслює фігуру, тоді як нижня частина являла собою спідницю з кількома рівнями.