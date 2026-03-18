Найгарніші сукні легендарної Vanity Fair Oscar Party 2026

Найгарніші сукні Vanity Fair Oscar Party 2026 / © Associated Press

Вечірка проводиться після церемонії нагородження, а запрошені на неї не лише лауреати і номінанти, а й багато інших представників світу шоубізнесу.

Заснував Vanity Fair Oscar Party 1994 року редактор Грейдон Картер у Лос-Анджелесі і захід став головним святкуванням після вручення премії. Також вечірка є своєрідною другою червоною доріжкою, адже гості демонструють на ній ексклюзивні образи від найвідоміших дизайнерів.

Хто і що цього року демонстрував на цьому легендарному та ексклюзивному заході, пропонуємо подивитись нижче у нашій добірці, адже хідник вечірки був більш видовищним, ніж під час основної церемонії «Оскар».

Кая Гербер — Givenchy

Кендалл Дженнер — Chanel

Джессіка Альба — Tamara Ralph

Демі Мур — Balenciaga

Кейт Гадсон — Gucci

Фелісіті Джонс — Valentino

Белла Хадід — Prada

Дуа Ліпа — Schiaparelli

Дав Камерон — Georges Hobeika

Чейз Інфініті — Louis Vuitton

Мег Раян — Nina Ricci

Роуз Бірн — Dior

Наомі Воттс — Balenciaga

Теяна Тейлор — Chanel

Сельма Блер — Tamara Ralph

Сьюкі Вотергаус — Tamara Ralph

Сара Піджон — Calvin Klein

