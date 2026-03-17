ТСН у соціальних мережах

Найгарніші сукні церемонії "Оскар-2026"

Це образи знаменитостей, які стали головною темою світської хроніки останніх днів.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Найгарніші сукні церемонії "Оскар-2026"

Найгарніші сукні церемонії "Оскар-2026" / © Associated Press

Червона доріжка церемонії «Оскар», яка стала 98-ю у історії нагородження, зібрала цьогоріч багато відомих імен. Красуні світу кіно, моди та інших сфер шоубізнесу демонстрували на заході розкішні ексклюзивні сукні та коштовності.

Роуз Бірн — Dior

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Енн Гетевей — Valentino

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Демі Мур — Gucci

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Ніколь Кідман — Chanel

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ель Феннінг — Givenchy

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Джессі Баклі — Chanel

Джессі Баклі / © Associated Press

Джессі Баклі / © Associated Press

Гвінет Пелтроу — Armani Prive

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Чейз Інфініті — Louis Vuitton

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті / © Associated Press

Джі-Янг Ю — Carolina Herrera

Джі-Янг Ю / © Associated Press

Джі-Янг Ю / © Associated Press

Теяна Тейлор — Chanel

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Кейт Гадсон — Armani Privé

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Емма Стоун — Louis Vuitton

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Шейна МакГейл — Lever Couture

Шейна МакГейл / © Associated Press

Шейна МакГейл / © Associated Press

98-ма церемонія вручення премії «Оскар» (11 фото)

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Іша Амбані / © Associated Press

Іша Амбані / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Джессі Баклі / © Associated Press

Джессі Баклі / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

