Найгучніший скандал Супербоулу, коли Джанет Джексон оголила груди під час виступу

Джанет Джексон і Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Уже 8 лютого у США відбудеться одна з найобговорюваніших подій зими — фінальний матч Національної футбольної ліги Супербоул, який щороку збирає біля екранів мільйони глядачів. Шоу, окрім самої гри, також відоме тим, що в перерві на ньому виступає відомий гедлайнер.

Для запрошених артистів велика честь виступити на цьому шоу і зазвичай підготовка до нього триває не один місяць. Однак те, що відбулося 22 роки тому, обернулося справжнім скандалом для артистів.

1 лютого 2004 року в перерві Супербоулу XXXVIII стався нині сумнозвісний інцидент, який тепер називають «Ніплгейтом», коли співачка Джанет Джексон виступала разом із Джастіном Тімберлейком.

У самому фіналі їхнього виступу Тімберлейк зірвав частину костюму співачки, що, як результат, оголило одну її грудь. Однак сосок артистки був прикрашений золотистою декоративною накладкою у вигляді сонця.

Інцидент спричинив гучний скандал, адже сотні тисяч скарг надійшли до Федеральної комісії зі зв’язку. Канал CBS (який транслював Супербоул) був оштрафований, а кар’єра Джексон постраждала. Попзірок звинуватили в тому, що вони інсценували все це заради публічності, що і Джексон, і Тімберлейк заперечують.

Джексон після виступу перепросила, заявивши, що інцидент був випадковим і ненавмисним, та пояснивши, що Тімберлейк мав лише стягнути верхнє бюст’є і залишити червоний мереживний бюстгальтер цілим.

Вбрання Джексон розробив відомий дизайнер Александр Макквін.

«Я не звинувачую його, він не порвав його. Александр такий чудовий у своїй справі — він геній», — казала артистка.

У січні 2018 року стало відомо, що Джексон попросила Марчелло Гарсона перешити шкіряний одяг, який вона привезла до Г’юстона, щоб одягнути його під час шоу в перерві, і перед цим підписала угоду про нерозголошення. Також у квітні 2021 року стиліст знаменитостей Вейн Скот Лукас заявив, що інцидент був спланований Тімберлейком, який намагався затьмарити виступ своєї колишньої дівчини Брітні Спірс на церемонії MTV Video Music Awards, коли вона поцілувала Мадонну.

Цю версію подій підкріпило видання USA Today, яке 2018 року повідомило, що Лукаса бачили за купівлею накладки для соска у вигляді сонця у вихідні перед Супербоулом. Водночас він начебто сказав митцю, у якого його придбав: «Добре, дивіться шоу в перерві… Наприкінці буде сюрприз».

У документальному фільмі «Hulu Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson», який вийшов у листопаді 2021 року, колишня режисерка Супербоулу Бет Маккарті-Міллер і продюсерка Саллі Фраттіні підтвердили, що Тімберлейка поінформували про нову хореографію команди Джанет Джексон за 20 хвилин до початку шоу після того, як він прилетів до Г’юстона.