Найкрасивіша сукня Попелюшки: що відомо про вбрання Дрю Беррімор у стилі епохи Ренесансу
Це незвичайна сукня зі старого фільму, яка була зовсім не схожа на звичне вбрання принцеси.
1998 року на екрани вийшов романтичний фільм «Історія вічного кохання, або Попелюшка», головну роль у якому виконала акторка Дрю Беррімор. Він був знятий за мотивами казки про Попелюшку і включав бал, як в оригінальній історії, але, на відміну від діснеївського мультфільму, головна героїня з’явилася на ньому не в блакитному бальному вбранні, а у вбранні в стилі епохи Ренесансу.
Сукня Беррімор після виходу картини стала найвідомішим костюмом з фільму, а також набула культового статуту — мільйони дівчаток мріяли вдягнути таке саме вбрання. Його копіюють для фестивалів, а також регулярно намагаються відтворити на Геловін.
За сюжетом фільму сукня спочатку належала покійній матері головної героїні та була її весільним вбранням, а величезні крила виготовив і подарував дівчині художник Леонардо да Вінчі, з яким вона потоваришувала. Спеціально розроблений корсет не лише надавав сукні форму, а й брав на себе вагу крил. Ззаду в ній вшиті дві «кишені», куди вставляли дротяну конструкцію, завдяки чому крила гармонійно зливалися з сукнею.
Автором вбрання була дизайнерка Дженні Біван. Сукня виготовлена з жатого блідо-золотого газу, багато оздоблена квітами із золотого шиття і усипана «перлинними» краплями. Вшита нижня сукня з сатину відтінку айворі була з простьобаним подолом, також вбрання містило бавовняну нижню спідницю та окремий корсет з кісточками і сіткою.
Крила були зроблені з тюлю і дротяного каркаса. Екземпляр на фото спеціально зістарений.
«Знімати цей фільм було непросто — робота велася у Дордоні, де практично не було доступу до магазинів тканин! Ми зробили якнайбільше в Лондоні, але все одно довелося відкрити студію у Франції з командою досвідчених кравчинь на місці. У плані дизайну мені дали повну свободу. Костюми були лише вільно натхненні силуетами початку 1500-х років — мені хотілося, щоб вони були скоріше чарівними, ніж історично точними, з відчуттям казки. Ідея крил виходила зі сценарію. Леонардо да Вінчі був свого роду „хресною феєю“ Даніель, і я засновувала їх на його малюнках літальних апаратів. Крила зробили в Лондоні, майстер Наомі Кричер особисто везла їх літаком, поруч зі мною, на окремому кріслі. Усього було виготовлено дві пари. Ця пара спеціально зістарена, щоб передати стан героїні в момент, коли вона сидить одна в дверному отворі під дощем, з розбитим серцем».
2024 року вбрання продали на аукціоні Kerry Taylor Auctions за 20 800 фунтів стерлінгів. Сукня Дрю та інші вбрання з фільму були передані на акціон компанією Cosprop, а гроші перераховані на благодійність.