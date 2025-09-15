Найкрасивіша сукня Попелюшки: що відомо про вбрання Дрю Беррімор у стилі епохи Ренесансу

Платеж Дрю Беррімор з фільму / © Getty Images

1998 року на екрани вийшов романтичний фільм «Історія вічного кохання, або Попелюшка», головну роль у якому виконала акторка Дрю Беррімор. Він був знятий за мотивами казки про Попелюшку і включав бал, як в оригінальній історії, але, на відміну від діснеївського мультфільму, головна героїня з’явилася на ньому не в блакитному бальному вбранні, а у вбранні в стилі епохи Ренесансу.

Сукня Беррімор після виходу картини стала найвідомішим костюмом з фільму, а також набула культового статуту — мільйони дівчаток мріяли вдягнути таке саме вбрання. Його копіюють для фестивалів, а також регулярно намагаються відтворити на Геловін.

Дрю Беррімор позує біля постера зі своїм зображенням у сукні / © Getty Images

За сюжетом фільму сукня спочатку належала покійній матері головної героїні та була її весільним вбранням, а величезні крила виготовив і подарував дівчині художник Леонардо да Вінчі, з яким вона потоваришувала. Спеціально розроблений корсет не лише надавав сукні форму, а й брав на себе вагу крил. Ззаду в ній вшиті дві «кишені», куди вставляли дротяну конструкцію, завдяки чому крила гармонійно зливалися з сукнею.

Автором вбрання була дизайнерка Дженні Біван. Сукня виготовлена з жатого блідо-золотого газу, багато оздоблена квітами із золотого шиття і усипана «перлинними» краплями. Вшита нижня сукня з сатину відтінку айворі була з простьобаним подолом, також вбрання містило бавовняну нижню спідницю та окремий корсет з кісточками і сіткою.

Сукня Дрю Беррімор / © Getty Images

Крила були зроблені з тюлю і дротяного каркаса. Екземпляр на фото спеціально зістарений.

Сукня Дрю Беррімор / © Getty Images

«Знімати цей фільм було непросто — робота велася у Дордоні, де практично не було доступу до магазинів тканин! Ми зробили якнайбільше в Лондоні, але все одно довелося відкрити студію у Франції з командою досвідчених кравчинь на місці. У плані дизайну мені дали повну свободу. Костюми були лише вільно натхненні силуетами початку 1500-х років — мені хотілося, щоб вони були скоріше чарівними, ніж історично точними, з відчуттям казки. Ідея крил виходила зі сценарію. Леонардо да Вінчі був свого роду „хресною феєю“ Даніель, і я засновувала їх на його малюнках літальних апаратів. Крила зробили в Лондоні, майстер Наомі Кричер особисто везла їх літаком, поруч зі мною, на окремому кріслі. Усього було виготовлено дві пари. Ця пара спеціально зістарена, щоб передати стан героїні в момент, коли вона сидить одна в дверному отворі під дощем, з розбитим серцем».

Сукня Дрю Беррімор / © Associated Press

2024 року вбрання продали на аукціоні Kerry Taylor Auctions за 20 800 фунтів стерлінгів. Сукня Дрю та інші вбрання з фільму були передані на акціон компанією Cosprop, а гроші перераховані на благодійність.