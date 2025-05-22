Найкрасивіша весільна сукня: що відомо про вбрання, в якому Амаль Клуні йшла до вівтаря

Джордж Клуні та Амаль Клуні / © Associated Press

Реклама

Відомий актор Джордж Клуні та Амаль Аламуддін вперше зустрілися у липні 2013 року, коли їх познайомив спільний друг за вечерею у будинку актора в Італії. Їхній бурхливий роман був серйозним і призвів до весілля — пара зв’язала себе шлюбом через рік у Венеції, зібравши на церемонії весь зірковий бомонд.

Для весільної церемонії Амаль вибрала розкішну сукню класичного дизайну. Сукня нареченої була створена відомим брендом Oscar de la Renta, який відомий своєю любов’ю до деталей, а також квіткових прикрас.

Весільна сукня Амаль Аламуддін на виставці в 2017 році / © Getty Images

«Ми з Джорджем хотіли романтичне та елегантне весілля, і я не можу уявити собі нікого, хто міг би краще Оскара передати цей настрій у сукні», — розповіла вона виданню Vogue. «Зустріч із ним зробила процес проектування ще чарівнішим, оскільки він такий теплий і такий джентльмен».

Реклама

Сукня являла собою вишукане вбрання з тюлю кольору слонової кістки, прикрашене 12 метрами мережива, її ліф вручну розшитий бісером, кристалами та перлами. Вона мала виріз із відкритими плечима і довгий шлейф, який робив це вбрання ще традиційнішим.

Весільна сукня Амаль Аламуддін на виставці в 2017 році / © Getty Images

Амаль доповнила свій весільний образ А-силуету кількома класичними аксесуарами — довгою фатою, яка була прикрашена тим же мереживом та бісером, що і її сукня, а також лаконічними сережками з перлами та діамантами, які були подарунком на весілля від її батьків.

Ця розкішна весільна сукня стала останньою, яку Оскар де ла Рента спроектував перед своєю смертю у жовтні 2014 року. Через кілька років у Музеї образотворчих мистецтв Г’юстона на честь модельєра організували виставку «Гламур і романтика Оскара де ла Ренти» і серед вбрань, які демонструвалися на цьому заході, була і сукня Амаль Клуні.