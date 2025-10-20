ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Найкрасивіші образи галавечора в Музеї американської Академії кіно: блиск, стрази і гламур від зірок

Лос-Анджелес знову став центром гламуру — під одним дахом зібралися найкрасивіші та найзнаменитіші.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

У США відбувся п’ятий щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії. На захід завітало чимало зірок кіно, серіалів, музики та інших напрямів мистецтва.

Вечір традиційно був гламурним, красивим і розкішним, а зіркові гості на ньому демонстрували приголомшливі сукні від знаменитих Модних домів, часто створені на замовлення.

Пропонуємо подивитися, що носили знаменитості

Наомі Воттс — Balenciaga

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Айла Фішер — Yara Shoemaker

Айла Фішер / © Associated Press

Айла Фішер / © Associated Press

Америка Феррера — Rodarte

Америка Феррера / © Associated Press

Америка Феррера / © Associated Press

Лора Гаррієр — Gucci

Лора Гаррієр / © Associated Press

Лора Гаррієр / © Associated Press

Аманда Сайфрід — Prada

Аманда Сайфрід / © Associated Press

Аманда Сайфрід / © Associated Press

Гіларі Дафф — Alberta Ferretti

Гіларі Дафф / © Associated Press

Гіларі Дафф / © Associated Press

Реджина Голл — Cong Tri

Реджина Голл / © Associated Press

Реджина Голл / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі — Armani Prive

Роузі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Роузі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Зої Кравіц — Saint Laurent

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Ренате Реінсве — Louis Vuitton

Ренате Реінсве / © Associated Press

Ренате Реінсве / © Associated Press

Емілі Ратаковскі — Jean Paul Gaultier

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Чейз Інфініті — Louis Vuitton

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті / © Associated Press

Зої Салдана — Saint Laurent

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Айо Едебірі — Chanel

Айо Едебірі / © Associated Press

Айо Едебірі / © Associated Press

Кендалл Дженнер - The Row

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кірстен Данст — Rodarte

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Люпіта Ніонго — Chanel

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Елісон Брі — Oscar de la Renta

Елісон Брі / © Associated Press

Елісон Брі / © Associated Press

Міллі Олкок - Harris Reed

Міллі Олкок / © Associated Press

Міллі Олкок / © Associated Press

Мод Апатоу — Prada

Мод Апатоу / © Associated Press

Мод Апатоу / © Associated Press

Charli XCX — Saint Laurent

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Крістіна Річчі — Chloé

Крістіна Річчі / © Associated Press

Крістіна Річчі / © Associated Press

Зої Дойч — Zac Posen

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Давайн Джой Рендольф — Christian Siriano

Давайн Джой Рендольф / © Associated Press

Давайн Джой Рендольф / © Associated Press

Кейт Гадсон — Stella McCartney

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Дакота Феннінг — Giorgio Armani

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг — Balenciaga

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Олівія Родріго — Armani Privé

Олівія Родріго / © Associated Press

Олівія Родріго / © Associated Press

Ніколь Річі — Chloe

Ніколь Річі / © Associated Press

Ніколь Річі / © Associated Press

Ребекка Голл — Thom Browne

Ребекка Голл / © Associated Press

Ребекка Голл / © Associated Press

Єва Лонгорія — Elie Saab

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Анна Кендрік — Carolina Herrera

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Моніка Барбаро — Dior

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Пенелопа Крус — Chanel

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Кім Кардашян — Maison Margiela

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Демі Мур — Prada

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Сідні Свіні — Armani Privé

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Кара Делевінь — Тамара Ральф

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кая Гербер — Givenchy

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie