Найкрасивіші образи галавечора в Музеї американської Академії кіно: блиск, стрази і гламур від зірок
Лос-Анджелес знову став центром гламуру — під одним дахом зібралися найкрасивіші та найзнаменитіші.
У США відбувся п’ятий щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії. На захід завітало чимало зірок кіно, серіалів, музики та інших напрямів мистецтва.
Вечір традиційно був гламурним, красивим і розкішним, а зіркові гості на ньому демонстрували приголомшливі сукні від знаменитих Модних домів, часто створені на замовлення.
Пропонуємо подивитися, що носили знаменитості
Наомі Воттс — Balenciaga
Айла Фішер — Yara Shoemaker
Америка Феррера — Rodarte
Лора Гаррієр — Gucci
Аманда Сайфрід — Prada
Гіларі Дафф — Alberta Ferretti
Реджина Голл — Cong Tri
Розі Гантінгтон-Вайтлі — Armani Prive
Зої Кравіц — Saint Laurent
Ренате Реінсве — Louis Vuitton
Емілі Ратаковскі — Jean Paul Gaultier
Чейз Інфініті — Louis Vuitton
Зої Салдана — Saint Laurent
Айо Едебірі — Chanel
Кендалл Дженнер - The Row
Кірстен Данст — Rodarte
Люпіта Ніонго — Chanel
Елісон Брі — Oscar de la Renta
Міллі Олкок - Harris Reed
Мод Апатоу — Prada
Charli XCX — Saint Laurent
Крістіна Річчі — Chloé
Зої Дойч — Zac Posen
Давайн Джой Рендольф — Christian Siriano
Кейт Гадсон — Stella McCartney
Дакота Феннінг — Giorgio Armani
Ель Феннінг — Balenciaga
Олівія Родріго — Armani Privé
Ніколь Річі — Chloe
Ребекка Голл — Thom Browne
Єва Лонгорія — Elie Saab
Анна Кендрік — Carolina Herrera
Моніка Барбаро — Dior
Пенелопа Крус — Chanel
Кім Кардашян — Maison Margiela
Демі Мур — Prada
Сідні Свіні — Armani Privé
Кара Делевінь — Тамара Ральф
Кая Гербер — Givenchy