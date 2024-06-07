Найкрихкіша сукня: історія вбрання з мушель, яке створив легендарний Александр Макквін

Під час створення цього вбрання він кидав виклик нормативним уявленням про красу та очікуванням від неї.

Британський дизайнер Александр Макквін був одним із найнезвичайніших і депресивних представників модної індустрії, можливо, за всю її історію, а кожне його шоу завжди ставало сенсацією та приводом для обговорень. Макквін не боявся експериментів і не боявся показувати, що відчував, адже мода була його способом показати не лише свою творчість, а й свої думки світові. Він завжди заявляв, що хоче, щоб його шоу викликало сильну реакцію публіки.

Однією з найзнаменитіших робіт модельєра став показ колекції весна-літо прет-а-порте 2001, який отримав назву Восс (Voss). Ця назва була обрана на честь невеликого норвезького міста, відомого своєю красивою природою. Природа дуже чітко відображалася в колекції: в натуральних матеріалах, таких як страусові пір'я, і в головних уборах, що складаються з таксидермічних яструбів, також на багатьох виробах простежувалася вишивка у вигляді птахів та квітів. Але найнезвичайнішим було вбрання, зроблене з мушель молюсків-бритв.

Це була довга сукня без рукавів, але з високою горловиною, яку на подіумі демонструвала модель Ерін О'Коннор. Вона не закривала показ і не відкривала – Ерін вийшла на подіум 33-ю і дуже ефектно – світло трохи згасло, і в залі з'явилася вона в довгому вбранні і головному уборі, що нагадував бинти. І поступово, не звертавши уваги на публіку, модель починає знищувати сукню, а зробити їй це сказав сам Александр.

Показ Alexander Mcqueen, 2000 рік, колекція весна-літо 2001 / Фото: Getty Images

"Отже, ти в божевільні... Мені потрібно, щоб ти збожеволіла, померла, а потім повернулася до життя", – сказав він їй.

Почувши вказівки модельєра, вона ламала мушлі просто на сукні, показуючи, що ні мода, ні краса не вічні. Того вечора вона пішла з подіуму з закривавленими від порізів долонями та репутацією однієї з найкращих британських моделей.

"Напевно, це найзахопливіше, що я коли-небудь робила у своїй кар'єрі. Для мене це визначає, чому я люблю свою роботу", – сказала якось О'Коннор Ніку Найту під час інтерв'ю SHOWstudio.

Ідея створити таку сукню прийшла дизайнерові зовсім випадково – він просто побачив мушлі на пляжі під час прогулянки.

"Ми з моїм другом Джорджем гуляли пляжем у Норфолку і побачили тисячі мушель [молюсків-бритв]. Вони були настільки красиві, що я подумав, що треба щось з ними зробити. Отже, ми вирішили зробити з них [сукню]. .. На пляжі мушлі зжили себе, тому ми знайшли їм інше застосування – на сукні. Потім вийшла Ерін і знищила сукню, так що їхня корисність знову закінчилася. Щось на зразок моди, правда", – прокоментував свій витвір дизайнер.

Сукня Alexander Mcqueen, колекція весна-літо 2001 / Фото: Getty Images

Для сукні в кожній мушлі була зроблена невелика дірка, за допомогою якої вона пришилася на основу з тканини. Також кожна мушля очищена та покрита лаком вручну.

То що це було? – запитаєте ви. Навіщо Макквін знищив своє вбрання. Цей фатальний вихід повністю відповідав темі показу, адже, окрім природи, в ньому була ще й психічна лікарня та адаптація робіт Джоела-Пітера Віткіна, зокрема його фотографії "Санаторій" (Sanitarium). Моделі на подіумі зображували за вказівкою дизайнера душевнохворих, їхні голови перемотані бинтами. Щоб підігріти напруженість та інтерес публіки, дизайнер змусив гостей очікувати початку шоу цілу годину і в цей час вони сиділи та дивилися на величезне дзеркало, яке було перед ними. Але коли світло увімкнулося, за дзеркалом виявився подіум у вигляді кімнати з м'якими стінами, до якої поміщають хворих у психічних лікарнях.

Сукня Alexander Mcqueen, колекція весна-літо 2001 / Фото: Getty Images

Можна припустити, що тема психічного здоров'я була обрана Макквіном, оскільки він сам мав проблеми. Відомо, що дизайнер страждав від депресій, а також був незадоволений собою. Згідно з виданням GATA, приблизно в період, коли він працював над цією колекцією, був глибоко нещасний, а також щойно переніс процедуру ліпосакції, ймовірно, у пошуках тієї допомоги, якої йому не вистачало. Кетрін Брікгілл, подруга і колишня помічниця Макквіна з дизайну, розповіла про те, як він ставав все нещаснішим у міру того, як багато він досяг у цей час. Однак цей період життя став каталізатором більшої частини його роботи, в якій простежуються теми саморефлексії, мук, страждань і, насамперед, припливів та відливів краси.

Александр Макквін вчинив самогубство. 2010 року він повісився у своєму будинку на Грін-стріт у Лондоні. Причиною стала депресія та нездатність змиритися зі смертю матері. Його сукня з мушель зараз є музейним експонатом і зберігається у Нью-Йорку у Метрополітен-музеї.

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