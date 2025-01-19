Наймодніша перша леді: які бренди вибирала Меланія Трамп за минулої каденції чоловіка

Протягом усього президентського терміну свого чоловіка вона носила вбрання та аксесуари від найвідоміших світових брендів.

Ще до того, як Меланія Трамп вперше стала першою леді Сполучених Штатів Америки, демонструвала свою любов до розкоші та мала базу шанувальників. Коли її чоловіка Дональда Трампа обрали президентом 2016 року, Меланія зіштовхнулася з проблемою — багато американських та європейських брендів відмовилися з нею співпрацювати і відкрито критикували. Це сталося тому, що дизайнери не хотіли, щоби їх асоціювали з "токсичним" політичним стилем Трампа.

Таке рішення брендів та модельєрів було сенсаційним, оскільки одягнути першу леді, а тим паче створити її образ на інавгурацію президента тривалий час вважалося честю. Проте, було також багато брендів, які навпаки виявили бажання працювати з Меланією. Саме тому пропонуємо трохи обернутися назад і згадати 2017-2021 роки, коли місіс Трамп після інавгурації офіційно стала першою леді Америки і що вона носила і чи змінилися її смаки.

Європейські бренди

Імениті Модні доми вирішили не відмовлятися від можливості та продовжували надавати свої послуги Меланії. Однак те, що Трамп носила переважно європейські бренди, ніяк не вплинуло на її стиль, оскільки вона мала завжди дійсно добрий вигляд.

Burberry

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Valentino

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Victoria Beckham

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Dolce & Gabbana

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Louis Vuitton

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Chanel

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Alexander McQueen

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Dior

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Givenchy

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Chloe

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Dries Van Noten

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Американські бренди

Серед перших леді існує традиція — зазвичай вони носять винятково американські бренди. Таким чином, дружини президентів популяризують американських дизайнерів. Меланії в цьому плані пощастило трохи менше, адже попри те, що Tom Ford та Christian Siriano не захотіли надавати свої послуги Трамп, було багато інших охочих.

Ralph Lauren

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Michael Kors

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Carolina Herrera

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Calvin Klein

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Взуття

Найчастіше Меланія носить лише ці два бренди взуття, але в поодиноких випадках також могла одягнути кеди Converse або туфлі від Dolce & Gabbana, Roger Vivier, Chanel та Aquazzura.

Manolo Blahnik

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Christian Louboutin

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Сумки

Hermes

Це улюблений бренд сумок першої леді, а помітно це по тому, як часто вона доповнює такими аксесуарами свої образи. У Меланії є моделі Birkin і Kelly різних розмірів і кольорів.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Інші аксесуари

Balenciaga — окуляри

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Guanti Giglio — рукавички

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Saint Laurent — пояс

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Elizabeth and James — окуляри

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Cartier — кольє

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Також на першій леді можна було побачити речі та аксесуари таких брендів: Alaia, Loewe, Jason Wu, Max Mara, Versace, Elie Saab, Prada, Loro Piana.

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