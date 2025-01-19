Наймодніша перша леді: які бренди вибирала Меланія Трамп за минулої каденції чоловіка

Протягом усього президентського терміну свого чоловіка вона носила вбрання та аксесуари від найвідоміших світових брендів.
Ще до того, як Меланія Трамп вперше стала першою леді Сполучених Штатів Америки, демонструвала свою любов до розкоші та мала базу шанувальників. Коли її чоловіка Дональда Трампа обрали президентом 2016 року, Меланія зіштовхнулася з проблемою — багато американських та європейських брендів відмовилися з нею співпрацювати і відкрито критикували. Це сталося тому, що дизайнери не хотіли, щоби їх асоціювали з "токсичним" політичним стилем Трампа.
Таке рішення брендів та модельєрів було сенсаційним, оскільки одягнути першу леді, а тим паче створити її образ на інавгурацію президента тривалий час вважалося честю. Проте, було також багато брендів, які навпаки виявили бажання працювати з Меланією. Саме тому пропонуємо трохи обернутися назад і згадати 2017-2021 роки, коли місіс Трамп після інавгурації офіційно стала першою леді Америки і що вона носила і чи змінилися її смаки.
Європейські бренди
Імениті Модні доми вирішили не відмовлятися від можливості та продовжували надавати свої послуги Меланії. Однак те, що Трамп носила переважно європейські бренди, ніяк не вплинуло на її стиль, оскільки вона мала завжди дійсно добрий вигляд.
Burberry
Valentino
Victoria Beckham
Dolce & Gabbana
Louis Vuitton
Chanel
Alexander McQueen
Dior
Givenchy
Chloe
Dries Van Noten
Американські бренди
Серед перших леді існує традиція — зазвичай вони носять винятково американські бренди. Таким чином, дружини президентів популяризують американських дизайнерів. Меланії в цьому плані пощастило трохи менше, адже попри те, що Tom Ford та Christian Siriano не захотіли надавати свої послуги Трамп, було багато інших охочих.
Ralph Lauren
Michael Kors
Carolina Herrera
Calvin Klein
Взуття
Найчастіше Меланія носить лише ці два бренди взуття, але в поодиноких випадках також могла одягнути кеди Converse або туфлі від Dolce & Gabbana, Roger Vivier, Chanel та Aquazzura.
Manolo Blahnik
Christian Louboutin
Сумки
Hermes
Це улюблений бренд сумок першої леді, а помітно це по тому, як часто вона доповнює такими аксесуарами свої образи. У Меланії є моделі Birkin і Kelly різних розмірів і кольорів.
Інші аксесуари
Balenciaga — окуляри
Guanti Giglio — рукавички
Saint Laurent — пояс
Elizabeth and James — окуляри
Cartier — кольє
Також на першій леді можна було побачити речі та аксесуари таких брендів: Alaia, Loewe, Jason Wu, Max Mara, Versace, Elie Saab, Prada, Loro Piana.
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