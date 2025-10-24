ТСН у соціальних мережах

Найніжніша королівська сукня: яким було весільне вбрання Сари Армстронг-Джонс — доньки принцеси Маргарет

Дочка британської принцеси вирішила відмовитися від шику і гламуру в день свого вінчання, а обрала романтичну сукню і білі троянди.

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Одним із позачасових королівських весільних вбрань — була сукня леді Сара Армстронг-Джонс — єдиної доньки принцеси Маргарет, яка вийшла заміж у 30-річному віці за художника й актора Деніела Чатто.

Пара познайомилася досить оригінально — під час роботи над фільмом 1983 року «Спека і пил» в Індії, Деніел зіграв у цій картині невелику роль, а Сара була асистенткою костюмера. Зустрічатися вони почали лише через три роки. 1986 року Сару і Деніела вперше почали фотографувати разом на відкриттях галерей та інших заходах світу мистецтва, а 1994 року вони оголосили про заручини. Весілля відбулося 14 липня 1994 року і було доволі скромним, як порівняти з іншими подібними святкуваннями сім’ї.

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Сара вибрала дуже лаконічну сукню, розроблену Джаспером Конраном — британським дизайнером, який також неодноразово одягав і принцесу Діану. Її вбрання було ідеально білим і з відсиланням до епохи Ренесансу, адже верхня частина сукні була з тісним корсетом, оздобленим тканиною з дрібними складками, що підкреслював тонку талію і робив образ дуже витонченим, а декольте було квадратним.

Спідниця у сукні була А-силуету і зі шлейфом, виконана з шовкового жоржета і шифону. Також у вбрання були довгі рукави з більш тонкого шифону.

Сара Армстронг-Джонс і три її подружки нареченої: Зара Філліпс, її зведена сестра Френсіс Армстронг-Джонс і подруга Тара Нобл Сінгх. / © Getty Images

Сара Армстронг-Джонс і три її подружки нареченої: Зара Філліпс, її зведена сестра Френсіс Армстронг-Джонс і подруга Тара Нобл Сінгх. / © Getty Images

Цей образ доповнювали білі троянди, які прикрашали волосся нареченої і повторювалися в її букеті. Також квіткові елементи були в головній прикрасі нареченої — діамантовій тіарі. Леді Сара вирішила надягнути абсолютно нову тіару, виготовлену Wartski спеціально для її весілля, і цей головний убір дістав назву — квіткова тіара «Сноудон». Виготовлена вона була з трьох діамантових брошок принцеси Маргарет. Також у вухах нареченої були сережки її матері з діамантами і перлами.

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Завершувала образ Сари довга проста і лаконічна фата, яка мала дуже елегантний вигляд і ідеально вписувалася в її романтичний образ. Багато істориків весільної моди вважають весільну сукню Сари Чатто однією з найкрасивіших королівських суконь усіх часів, оскільки це вбрання було стримане, вишукане і навіть через багато років має напрочуд сучасний вигляд.

Навіть фотографії передають легкість цього вбрання і романтику. Дехто зазначає, що сукня Сари могла бути натхненна роботами художника Ганса Гольбейна, але ніхто не називає конкретної картини, яка послужила референсом для сукні нареченої.

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Весілля Сари було скромним, і помітно це було не тільки з її досить простого вбрання, а й з того, як все було організовано. Пара відмовилася від надто помпезного собору, а обрала церкву Святого Стефана — невеличку будівлю XVII століття в Лондоні. Церемонія тривала лише 30 хвилин, а вечірка відбулася в Кларенс-гаусі.

Але увага була зосереджена на цьому камерному сімейному заході дуже пильно. Річ у тім, що весілля Сари і Деніела відбулося в напружений час для королівської сім’ї, оскільки стало першим великим заходом, на якому були присутні Чарльз і Діана після того, як він зізнався в романі з Каміллою Паркер-Боулз (нині королевою Каміллою) в інтерв’ю.

