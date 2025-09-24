Найочікуваніша подія світу моди: Дім Gucci презентував дебютну колекцію Демни Гвасалії

Показ Gucci весна-літо 2026 / © Associated Press

У межах Тижня моди в Мілані, який стартував 23 вересня і триватиме до 29-го, відбулася прем’єра короткометражного фільму Gucci «Тигр». Цю роботу новий креативний директор бренду Демна Гвасалія представив замість дебютного показу.

Головну роль у 33-хвилинній роботі зіграла голлівудська зірка Демі Мур, тому до неї було прикуто особливо багато уваги, коли вона в розкішній золотій сукні з високою горловиною і довгими рукавами вийшла на публіку.

Демі Мур / © Associated Press

Також презентацію відвідали й інші знаменитості та продемонстрували публіці вбрання, створені Демною для колекції весна-літо 2026, яку він назвав La Familigia. Що цікаво, колекція обмежена та, згідно із заявою бренду, буде доступною лише в десяти магазинах Gucci від 25 вересня до 12 жовтня.

Ліла Мосс

Дочка суперсоделі 90-х Кейт Мосс одягла шкіряну мініспідницю, яку доповнила чоботами і культовою сумкою Jackie. Також на дівчині була класична водолазка.

Ліла Мосс / © Associated Press

Гвінет Пелтроу

Голлівудська зірка одягла тотал-лук, який включав блузку, спідницю і чоботи з відомою і впізнаваною монограмою бренду.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Анна Вінтур

Уже колишня редакторка Vogue сяяла на шоу в сукні улюбленого стилю і фасону. Також вона доповнила образ розкішним кольє з кольоровим камінням.

Анна Вінтур / © Associated Press

Ізабелла Феррарі

Італійська акторка мала приголомшливий вигляд у міні та оверсайз куртці. Шику луку також додавали светр, блуза з красивим коміром та аксесуари.

Ізабелла Феррарі / © Associated Press

Валерія Голіно

Акторка і кінопродюсерка з’явилася в сукні-балахоні сірого кольору, яка була прикрашена монограмою бренду і пір’ям. Ефектним і розкішним акцентом образу стали аксесуари — гламурна сумка і прикраси.

Валерія Голіно / © Associated Press

Серена Вільямс

Зірка тенісу з’явилася в елегантній сукні чорного кольору, яка обтискала її фігуру. Розкоші вбранню додавало пір’я.

Серена Вільямс / © Associated Press

Маріякарла Босконо

Італійська модель викликала фурор яскравим вбранням у ретростилі, яке містило не лише пальто, а й розкішні коштовності, хустку, культову сумку з бамбуковою ручкою і такі аксесуари, як чорні туалі та рукавички.

Маріякарла Босконо / © Associated Press

Халіна Рейн

Режисерка з’явилася на шоу Модного дому в сукні відтінку бургунді, а також з культовою сумкою в руці з бамбуковою ручкою, а також ефектних чоботях у тон вбрання.

Халіна Рейн / © Associated Press

Алекс Консані

Американська модель мала зухвалий вигляд у короткій шубі з тигровим малюнком. Таке вбрання ідеально підкреслювало її розкішні ноги.

Алекс Консані / © Associated Press

Також у шоу взяли участь і моделі, які демонстрували вбрання з нолекції бренду.

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

А що стосується фільму «Тигр», то в ньому розповідається про Барбару Гуччі, главу Gucci International і голову компанії в Каліфорнії, яка збирає своїх дітей та особливого гостя в родинному домі, щоб відсвяткувати свій день народження. Під відполірованою зовнішньою оболонкою Барбара щосили намагається втримати все під контролем: підтримувати репутацію компанії, справити враження на почесного гостя, бути матір’ю та відчайдушно намагатися керувати ситуацією. Та коли вечір набуває неочікуваного оберту, її ретельно створена фасадна оболонка дає тріщину і починає руйнуватися, а сім’я шукає нову дорогу.