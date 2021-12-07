Найпопулярніша сукня 2021 року: хто із зірок одягав образ від Dior

Найпопулярніша сукня 2021 року: хто із зірок одягав образ від Dior

Ця сукня приголомшує своєю красою, простотою, легкістю і розкішним червоним кольором.

Чим лише не тішили нас цьогоріч бренди, адже були й неймовірні шоу під час Тижнів моди і захопливі віртуальні покази кутюрних колекцій, які більше нагадували короткометражне кіно. Але все ж таки з усього модного достатку нам хочеться виділити одне вбрання, яке, як нам здається, з'являлося на зірках у 2021 році найчастіше — це червона сукня від культового французького бренду Dior з колекції прет-а-порте осінь-зима 2021-2022.

Оригінальна сукня з легкого червоного шифону виконана з величезної кількості драпувань, які додають йому легкості. Але особливістю сукні став ліф у формі серця, повністю відкрита спина та прозорі вставки збоку.

Колекцію, в якій представили вбрання, було створено креативною директоркою Модного дому Марією Грацією К'юрі. Під час роботи над колекцією вона надихалася улюбленими казками: Попелюшка, Червона Шапочка та Спляча красуня. Ба більше, колекцію К'юрі представила в Дзеркальному залі Версаля.

Розамунд Пайк

Голлівудська акторка одягла цю сукню на церемонію закриття 74-го кінофестивалю у Каннах. Образ Розамунд нічим не доповнювала, окрім лаконічних бежевих туфель.

Розамунд Пайк / Associated Press

Делфі Прімроуз

Також у розкішному червоному вбранні з'являлася і британська модель Делфі Прімроуз. У вбранні від Dior дівчина позувала для серпневої обкладинки журналу Tatler.

Беатріче Борромео

Італійська аристократка, журналістка, фотомодель та дружина онука Грейс Келлі одягла червону сукню на весільний прийом принцеси Ліхтенштейна Марії Анунціати та Емануеле Мусіні. Образ Беатріче доповнила золотим клатчем та туфлями на шпильці у тон. На фото вона позує із сестрою.

Беатріче Борромео із сестрою / Instagram Matilde Borromeo

Джессіка Честейн

Голлівудська зірка позувала у червоному вбранні для фотосесії журналу DuJour.

Іванна Онуфрійчук

Ведуча шоу "Танці із зірками" з'явилася у вбранні від Dior під час одного з ефірів передачі. Образ Іванна доповнила гарною зачіскою та ніжними прикрасами.

Анджела Бейбі

Китайська модель і акторка з'явилася в цьому вбранні на червоній доріжці Пекінського міжнародного кінофестивалю.

Анджела Бейбі / Getty Images

Jisoo

А ось південнокорейська співачка, акторка і модель знялася в червоній сукні для реклами бренду.

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