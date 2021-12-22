Найпопулярніші туфлі 2021 року: хто із зірок одягав слінбеки від Dior

Сьогодні ми співаємо оду цим неймовірним туфлям на штрипці, які підкорюють серця модниць вже п'ять років.

Туфлі-слінбеки J'Adior зі штрипкою на п'яті були вперше представлені у вересні 2016 року на показі Christian Dior весна-літо 2017 у Парижі. Сьогодні ця модель прикрашає ноги багатьох знаменитостей та it-girls.

Зіркові красуні й раніше часто одягали ці слінбеки на різні заходи, але 2021 року вони завоювали особливу любов та доповнювали образи не лише на показах бренду, а й на багатьох червоних доріжках. Ба більше, нам здається, що це одна з найпопулярніших моделей цього року, тому пропонуємо дізнатися про культові слінбеки трохи більше.

Отже, ці туфлі примітні тим, що були створені креативною директоркою Модного дому Dior Марією Грацією К'юрі для її дебютної колекції на цій посаді. Вона стала першою жінкою, яка очолювала бренд, тому, щоб заявити про себе, її перша колекція для Dior повинна була підірвати модний світ новими ідеями, що й сталося, адже на подіумі представили лаконічні футболки з феміністичними гаслами (включно з футболкою з назвою есе нігерійської письменниці Чімаманди Нґозі Адічі "Ми всі повинні бути феміністками"), а також ці неймовірні зовсім ні на що не схожі слінбеки з лаконічним мисом, грубими широкими білими стрічками та зручною колодкою.

Цікаво, що незвичайні вигнуті підбори також отримали свою назву — pied-de-chèvre (що в перекладі з французької означає "козяча ніжка") і вони повторюють обриси підборів, які були представлені на показі Dior Haute Couture осінь-зима 1962 року.

Для створення однієї такої пари взуття потрібно викроїти 32 деталі зі шкіри та приєднати до них зміцнювальні елементи. Класичні ж J'Adior складаються з двоколірної стрічки з бавовни з вишитим написом, плаского банта, шкіряної підошви із зіркою – талісманом Крістіана Діора.

Туфлі-слінбеки J'Adior / Getty Images

Але зараз туфлі J'Adior бувають кількох видів: на низьких підборах, на середньому і на високому. Також їх виготовляють у різних відтінках, текстурах, принтах та матеріалів чим неодноразово користувалися зірки, моделі та навіть перші леді. Коштує така модель від 950 до 1150 доларів.

Туфлі J'Adior

Класичні J'Adior мали найбільший успіх.

Джилл Байден / Getty Images

Крістін Девіс у J'Adior під час знімань / Getty Images

Нікі Гілтон / Getty Images

Сценаристка Крісті Вілсон-Кернс / Getty Images

Інфлюенсерка Валентина Ферраньї / Getty Images

Також були й ті, хто вибирав моделі в інших кольорах.

Марія Грація К'юрі та Дженніфер Лоуренс / Getty Images

Рейчел Броснаген / Getty Images

Розамунд Пайк на Каннському кінофестивалі / Getty Images

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