Найпопулярніший костюм кінця 2021 року: хто із знаменитостей одягав оксамитовий образ від Gucci

Найпопулярніший костюм кінця 2021 року: хто із знаменитостей одягав оксамитовий образ від Gucci

Це культове вбрання. Колись червоний оксамитовий костюм був створений Томом Фордом.

2021 року бренду Gucci виповнилося 100 років і з цієї нагоди головний креативний дизайнер Алессандро Мікеле представив нову колекцію Дому, яка отримала назву Aria. Створюючи речі для цієї колекції, Алессандро переосмислив серію образів, створених колись Томом Фордом, який очолював Gucci у 90-х роках.

Особливе місце у колекції було приділено культовому предмету фордівської колекції 1996 року – оксамитовому костюму. Прославила це вбрання колись акторка Гвінет Пелтроу, одягнувши його на MTV Video Music Awards.

Гвінет Пелтроу у 1996 році / Getty Images

У новій колекції Мікеле створив одразу кілька варіантів цього вбрання в різних кольорах. Проте зіркою колекції став саме костюм у червоному кольорі з гострими лацканами на піджаку, прикрашеними атласними смужками, а також лампасами на штанах-кльош.

І тільки з'явившись у продажу костюм настільки сподобався знаменитостям, що вже протягом двох місяців багато хто з них періодично одягає це вбрання на різні світські заходи, тим паче, що цей бренд випустив його як для чоловіків, так і для жінок.

Ми зібрали зірок, які одягали це вбрання для знімань та різноманітних заходів. Деякі з них також одягали лише піджак. Пропонуємо розглянути усі образи.

Андерсон Пак та Бруно Марс

Вони вибрали однакові вбрання для American Music Awards.

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Марк Жак-Бертон

Цей фасон трохи відрізнявся лацканами, але все ж був з тієї ж колекції Aria.

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Гвінет Пелтроу

Акторка знову повторила свій культовий образ.

Нікі Чампа

Актор вирішив одягнути лише піджак.

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Фіннеас О'Коннелл

Брат Біллі Айліш отримав у цьому одязі нагороду "Пісня року в кіно".

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Сара Гей Форден

Автор книжки "Дім Гуччі. Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності", за якою Рідлі Скотт зняв фільм, теж одягла знаменитий червоний піджак на прем'єру.

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Пем Абді

Пем – голова з кіновиробництва у Metro-Goldwyn-Mayer. Вона займається розробкою, виробництвом та постпродакшном всіх фільмів. Власне, "Домом Гуччі" вона теж займалася, тому не лише прийшла на прем'єру, а й віддала шану бренду, одягнувши червоний костюм.

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Акілле Лауро

Італійський співак виступив під час концерту One Night Show теж у вбранні Gucci.

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Кріс Дженнер

Ким и Хлое Кардашьян и Крис Дженнер / Getty Images

Граці Масафера

Бразильська акторка та колишня модель одягала червоне вбрання для знімань GQ Brasil.

А це помічник Леді Гаги. Як бачите, він теж одягнув червоний костюм, щоб допомагати суперзірці пересуватися з її довгим шлейфом.

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